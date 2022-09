Chelsea: Pierre-Emerick Aubameyang réagit au licenciement de Thomas Tuchel

Arrivé cet été à Chelsea en provenance du Barça, en grande partie grâce à Thomas Tuchel, Pierre- Emerick Aubameyang a réagi au départ de l’entraineur des Blues, licencié la semaine dernière. Et PEA s’est dit choquer par ce licenciement du technicien allemand.

Auteur d’un début de saison compliqué avec Chelsea, Thomas Tuchel a été viré la semaine dernière. L’entraineur des Blues a été licencié au lendemain de la défaite du club londonien contre le Dinamo Zagreb (0-1) en Ligue des champions. « Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le Club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au Club. Thomas aura à juste titre une place dans l’histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici”, avait écrit le club anglais dans un communiqué pour officialiser la nouvelle.

Un licenciement qui a fait réagir plusieurs joueurs de Chelsea notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé cet été à Londres en provenance du Barça, l’attaquant gabonais a regretté ce départ de son ancien coach au Borussia Dortmund. «Tout le monde connaît la relation que j’avais avec Thomas, a déclaré la Panthère. C’est toujours triste quand quelqu’un quitte le club. Évidemment, je ne l’ai vu que quelques jours. Quand on joue au football, il faut s’adapter très vite à certains moments de la saison, cela peut se produire». Avant d’évoquer à nouveau le cas du technicien allemand: «Je pense qu’il était un peu frustré et triste, évidemment, j’essaierai de lui parler dès que possible».

Après plus d’un an et demi passé sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel garde un bilan flatteur du côté de Stamford Bridge après 99 rencontres dirigées toutes compétitions confondues (62 victoires, 19 nuls et 18 défaites). Il a notamment conduit la formation londonienne sur le toit de l’Europe en mai 2021. Le deuxième titre en Ligue des champions de l’histoire du club.