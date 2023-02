Chelsea: mauvaise nouvelle pour Thiago Silva

Blessé lors de la défaite de Chelsea contre Tottenham (0-2) dimanche dernier en Premier League, Thiago Silva a été touché au ligament du genou, a annoncé son club ce mardi. Le brésilien devrait manquer plusieurs semaines de compétitions.

La saison de Chelsea se complique un peu plus. Déjà largué dans la course au titre et battu en huitième de finale aller de la Ligue des champions par Dortmund (0-1), les Blues, qui enchaînent les mauvaises performances, vont devoir faire sans Thiago silva pendant plusieurs semaines. Le patron de la défense du club de Londres a été blessé lors de la défaite contre Tottenham le weekend dernier, et les examens passés par le joueur ce lundi ont révélé que les ligaments de son genou sont endommagés.

« Après s’être blessé au genou lors de la première mi-temps du match de dimanche contre Tottenham Hotspur, Thiago a subi des examens complémentaires et un scanner à son retour au centre d’entraînement lundi. Les résultats de ces examens ont confirmé que les ligaments du genou de Thiago sont endommagés et il va maintenant travailler en étroite collaboration avec le département médical du club pendant sa rééducation afin de revenir à l’action dès que possible », a annoncé Chelsea ce mardi dans un communiqué officiel publié sur son site.

Si le club anglais n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de Thiago Silva dans sa publication, l’ancien joueur du PSG et du Milan AC devrait être absent des pelouses pendant plusieurs semaines. En son absence, les Kalidou Koulibakly, Benoit Badiashile ou encore Wesley Fofana devront prendre le relais pour permettre à Chelsea d’arrêter sa mauvaise série.