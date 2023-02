Chelsea: les supporters appellent au départ de Graham Potter

Une pétition lancée par les supporters de Chelsea et réclamant le départ de l’entraîneur Graham Potter a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures.

Malgré un investissement hivernal colossal, avec plusieurs recrues qui ont débarqué pour encore 300 millions d’euros, Chelsea ne sort toujours pas la tête de l’eau. Sur la lancée de leur mauvais début de saison, les Blues ont enchaîné une sixième rencontre consécutive sans victoire toutes compétitions confondues. D’ailleurs, le club londonien s’est incliné ce week-end en Premier League contre Tottenham (0-2). Malgré ces résultats décevants, le technicien britannique a encore la confiance de ses dirigeants. Mais les supporters de Chelsea ont perdu patience.

En effet, les fans du club de Londres ont lancé une pétition dimanche qui appelle au licenciement de Graham Potter. Cette initiative a déjà récolté plus de 36 000 votes. Cette demande a été formulée comme suit: « Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du Chelsea Football Club, s’il vous plaît virez Graham Potter.«

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2027, Graham Potter ne craint rien pour le moment à son poste. Toutefois, selon les médias britanniques, l’ancien coach de Brighton devra trouver le moyen de faire gagner son équipe lors des deux prochains matchs. Les Blues affronteront Leeds en championnat, samedi, et Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des champions