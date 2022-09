Chelsea: le propriétaire Todd Boehly explique le limogeage de Thomas Tuchel

A l’occasion d’une conférence de presse tenue aux Etats Unis, le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a donné les raisons pour lesquelles il a décidé de se séparer de Thomas Tuchel.

A la surprise générale, Thomas Tuchel a été limogé du banc de Chelsea mercredi dernier, suite à la défaite des Blues à Zagreb (1-0) lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Depuis, les médias britanniques ont tenté de creuser pour connaître les raisons de ce choix surprenant du nouveau propriétaire des Blues Todd Boehly. Ce dernier a tenu a expliqué lui-même sa décision, lors d’une conférence de presse organisée aux Etats Unis.

« Lorsque vous reprenez une entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes aligné avec les gens de l’entreprise et Tuchel est évidemment extrêmement talentueux et évidemment quelqu’un qui a eu beaucoup de succès avec Chelsea. Notre vision pour le club était de trouver un manager qui voulait vraiment collaborer avec nous, un entraîneur qui voulait vraiment collaborer », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« La réalité de notre décision était que nous n’étions pas sûrs que Thomas voyait les choses de la même manière que nous. Personne n’a raison ou tort, nous n’avions tout simplement pas de vision commune pour l’avenir. Ce n’était pas uniquement à cause du match à Zagreb, il s’agissait de la vision commune de ce à quoi nous voulions que Chelsea ressemble. Ce n’était pas une décision qui a été prise à cause d’une seule victoire ou défaite. C’était une décision que nous pensions être la bonne vision pour le club. »

Graham Potter a pris la sucession de Thomas Tuchel

Pour remplacer Thomas Tuchel, Todd Boehly a opté pour le technicien anglais Graham Potter. Et ce dernier a déjà ciblé les premières choses à changer dans l’équipe de Londres.

«C’est le début d’une période vraiment passionnante. J’ai été très impressionné par les nouveaux propriétaires, d’abord en tant que personnes et ensuite par le projet pour le club. L’histoire du club parle d’elle-même, mais il s’agit d’essayer de la recréer à notre manière. Le but est d’abord de créer une équipe compétitive, qui s’entend bien, qui travaille ensemble correctement. C’est une combinaison entre football et valeurs humaines avec laquelle nous essayons de travailler», a-t-il expliqué au site des Blues.

Rendez-vous ce mercredi soir à 20h (GMT+1) pour suivre les premiers pas de Graham Potter sur le banc de Chelsea. Ce sera à Stamford Bridge, contre le RB Salzbourg, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.