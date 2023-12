Chelsea: le gros aveu de Didier Drogba sur son passage chez les Blues

-Publicité-

L’ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba, a confié dans une récente interview, qu’il a dû s’inspirer du style de jeu de ses coéquipiers pour s’adapter chez les Blues, truffés de superstars.

Vainqueurs de la Ligue des champions 2012 avec les Blues, Didier Drogba est incontestablement l’un des grands joueurs de Chelsea. Avec lui, les Blues ont remporté plusieurs titres nationaux et internationaux. Mais les débuts étaient très compliqués pour l’ex-international ivoirien, débarqué chez les Londoniens en 2004. Lancé dans une équipe avec une attaque remplie de superstars, l’ex-capitaine des Eléphants a dû se réinventer pour s’imposer comme un titulaire dans le onze de José Mourinho, alors entraineur de Chelsea.

Dans une interview avec un youtubeur, Drogba a avoué avoir utilisé des astuces, en particulier lors des séances d’entraînement, en imitant le style de Crespo pour améliorer son propre jeu. Cela a finalement contribué à son succès et à son adaptation à Chelsea.

« Comme je savais qu’il me restait encore beaucoup à apprendre, mais j’ai triché sur eux. Je les ai observés. Moi à l’entraînement, mes anciens coéquipiers peuvent te le dire, quand on travaille devant le but, je tente tout et n’importe quoi, mais vraiment n’importe quoi. Après, je vois Crespo, c’est le passage de Crespo, je le vois partir avec une élégance, pas rapide, mais lui il est là, dans la gestuelle. Il ouvre un peu le pied, il l’enveloppe et il marque », a d’abord lâché Didier Drogba.

« Moi je viens… Je passe à côté, ou le gardien l’arrête. Et lui il est dans la sécurité et il marque. Je dis attends, au final qu’est-ce qu’on regarde ? Combien de buts tu as marqué. Ok, donc attends, je vais faire comme lui. Je l’ai imité, je pars comme lui. L’élégance. Ok, c’est comme ça que ça marche. Je vais apprendre de lui. Et c’est ce que j’ai fait », a-t-il ajouté.

