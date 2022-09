Chelsea: la décision de Thomas Tuchel sur son avenir

Limogé par Chelsea ce mercredi, Thomas Tuchel a décidé de prendre du repos avant de retrouver le banc d’un club.

C’est la grosse bombe qui est tombée en Angleterre ce mercredi. Après la défaite de Chelsea en Ligue des Champions contre Zagreb (0-1) le board du club londonien a décidé de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel. Une décision pour le moins surprenante malgré le début de saison compliqué des Blues. Chelsea a déjà, en effet, concédé 3 défaites toutes compétition confondues malgré plus de 250 millions d’euros dépensés en transfert lors du dernier mercato estival.

Ce jeudi matin, The Telegraph nous apprend que le technicien allemand va toucher un montant de 8 millions d’euros sous forme d’indemnités de licenciement. Le média rajoute aussi que Thomas Tuchel n’a pas prévu de reprendre du service sur le banc d’une équipe dans l’immédiat. Selon la même source, l’entraîneur de 49 ans veut ainsi prendre du repos avant de se relancer et ne va pas se précipiter pour retrouver un club dans les prochains mois.

Tuchel viré de Chelsea à cause de Cristiano Ronaldo?

Quelques heures après le licenciement de l’Allemand par Chelsea, les médias britanniques, surpris, se sont mis à la recherche des causes d’une telle décision. En plus du mauvais départ des Blues en ce début de saison, la presse anglaise croit savoir que Cristiano Ronaldo est en partie responsable du départ du technicien allemand.

Ainsi, selon The Telegraph et relayé par Bild, Todd Boehly, le propriétaire des Blues auraient ardemment souhaité la venue de la star portugaise. Ce à quoi, le désormais ancien entraîneur des Blues aurait répondu : « il va détruire l’état d’esprit dans mon vestiaire. » La réponse de Thomas Tuchel au nouveau propriétaire de Chelsea aurait créé une cassure entre les deux hommes. La suite, on la connaît.