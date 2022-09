Chelsea: Joe Cole dézingue Kalidou Koulibaly après la débâcle à Zagreb

L’ancienne légende des Blues, Joe Cole, s’est exprimé sur la défaite de Chelsea face au Dinamo Zagreb (0-1) mardi soir en Ligue des champions. Et l’ex-international anglais a fustigé la piètre prestation du sénégalais Kalidou Koulibaly, coupable sur le but encaissé par les Londoniens.

Mauvaise entame pour Chelsea en Ligue des champions. Les Blues se sont inclinés face au Dinamo Zagreb (0-1), mardi soir, en première journée du groupe E. Peu inspirés, les poulains de Thomas Tuchel ont été punis sur un but de Mislav Oršić en première période (13è).

Une soirée difficile pour les Londoniens qui ont complètement passé à côté de leur match, notamment Kalidou Koulibaly qui disputait son premier match de C1 avec sa nouvelle formation. Le défenseur sénégalais a fait plusieurs erreurs de positionnement hier face aux Croates.

De quoi lui valoir quelques remontrances de la part de l’ancien international anglais, Joe Cole. Pour l’ex-milieu de terrain de Chelsea, le champion d’Afrique est coupable sur le but encaissé par l’équipe londonienne avec sa sortie mal maitrisée sur l’attaquant de Zagreb.

« Par où commencer ? Les défenseurs de Chelsea doivent se ressaisir dès que possible. Les gens vont regarder le but mais nous aurions pu sortir d’innombrables exemples où Koulibaly était du mauvais côté du joueur qu’il devait suivre. Pour un défenseur de 31 ans, il a besoin de se mettre à niveau rapidement », dit-il.

Joe Cole a également critiqué les autres joueurs de Chelsea, qui n’ont rien montré. « A l’autre bout du terrain, y a-t-il un manque de confiance? Le seul point positif, c’est qu’il y avait beaucoup de joueurs qui frappaient à la porte de Tuchel avant ce match pour lui demander pourquoi ils ne jouaient pas et dire qu’ils voulaient une chance« .

« Ces joueurs sont venus ce soir et n’ont pas saisi leur chance, alors au moins il peut leur dire maintenant pourquoi ils ne jouent pas. Ziyech, il a beaucoup de talent mais pour une raison ou une autre, ça ne clique pas pour lui à Chelsea. Il n’était pas à son meilleur et il n’a pas été à son meilleur. Il essaie dur et essaie de faire bouger les choses mais ça ne se passe pas pour lui. C’est une mauvaise nuit pour le club. C’est un choc énorme », a-t-il déclaré.

Si Kalidou Koulibaly pourra se rattraper lors des prochaines sorties de Chelsea, notamment face au RB Salzbourg en deuxième journée de C1, Thomas Tuchel; lui, n’aura pas cette chance. L’entraineur des Blues a été limogé ce mercredi. “Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le Club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au Club. Thomas aura à juste titre une place dans l’histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici”, a écrit le club anglais dans un communiqué pour officialiser la nouvelle.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022