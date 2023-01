Chelsea: Graham Potter défend Joao félix après son expulsion contre Fulham

Après la défaite de Chelsea sur la pelouse de Fulham (1-2) ce jeudi soir, l’entraîneur des Blues Graham Potter a défendu sa nouvelle recrue Joao Félix. Le joueur prêté par l’Atlético de Madrid a écopé d’un carton rouge pour ses débuts.

Arrivé en prêt à Chelsea ce mercredi, en provenance de l’Atletico de Madrid, Joao Félix était aligné d’entrée le lendemain contre Fulham, lors de la 19è journée de Premier League. Une rencontre perdue par les Blues sur le score de 2-1. Plutôt à l’aise durant une bonne partie de la rencontre, l’international portugais s’est illustré de la mauvaise manière à l’ heure de jeu, avec un tacle glissé incontrôlé sur le défenseur adverse, Kenny Tete. Un geste qui lui a valu un carton rouge direct.

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur de Chelsea Graham Potter a défendu sa nouvelle recrue. « C’est un tacle d’attaquant. Ça ne ressemble pas à un geste d’humeur, c’était mal contrôlé. C’est une action de football qui peut arriver avec la vitesse de la Premier League. Il n’y est pas allé pour blesser quelqu’un. Il n’a pas perdu la tête. Ce sont tous des moments d’apprentissage. Joao est un jeune joueur, top player, et on voit ses qualités. Il n’y avait aucune méchanceté mais je comprends pourquoi il a reçu un rouge. Son pied était un peu haut et l’arbitre avait une décision à prendre« , a déclaré l’entraîneur anglais relayé par RMC Sports.

Cette expulsion devrait toutefois coûter très cher à Joao Félix et Chelsea. En effet, le Lisboète devrait être suspendu pour trois matchs de Premier League, comme le prévoit le règlement du championnat anglais pour un tacle dangereux. Un gros coup dur en vue pour Graham Potter qui comptait sur sa nouvelle recrue pour relancer son équipe. Battu deux fois de suite en championnat, Chelsea n’est que 10e avec 25 points après 18 journées.