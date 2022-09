Chelsea: Fabio Capello révèle les problèmes de Kalidou Koulibaly en Angleterre

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Fabio Capello, a évoqué les difficultés de Kalidou Koulibaly à Chelsea, au banc des accusés du début de saison mitigée des Blues. Et le technicien italien estime que le défenseur sénégalais a besoin de temps pour s’adapter au rythme de la Premier League.

Débarqué cet été à Chelsea après huit années de bon et loyaux services à Naples, Kalidou Koulibaly n’a jusqu’ici pas comblé les attentes placées en lui. Le défenseur sénégalais peine encore à trouver ses repères dans le jeu des Blues. Déjà auteur d’une grosse faute lors de la lourde défaite face à Leeds United(0-3) en championnat, le 21 août dernier, qui lui a d’ailleurs valu son exclusion, le Lion de la Téranga a multiplié les erreurs défensives, mardi soir, face au Dinamo Zagreb (0-1) en Ligue des champions.

Des ratées qui lui a d’ailleurs values les critiques de l’ancienne légende des Blues, Joe Cole, qui a fustigé les errances du Sénégalais sur la pelouse croate. « Par où commencer ? Les défenseurs de Chelsea doivent se ressaisir dès que possible. Les gens vont regarder le but mais nous aurions pu sortir d’innombrables exemples où Koulibaly était du mauvais côté du joueur qu’il devait suivre. Pour un défenseur de 31 ans, il a besoin de se mettre à niveau rapidement », a-t-il lâché.

Mais pour Fabio Capello, il est encore trop tôt pour jeter la pierre à l’ancien de Naples. Invité à se prononcer sur les débuts difficiles de l’international sénégalais, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre estime que le joueur de 31 ans a besoin de temps pour s’adapter au rythme de la Premier League.

« Je voudrais parler des difficultés de Koulibaly à Chelsea », a déclaré Capello à Sky Calcio Club. « A Naples, il faisait tout par lui-même. Ses problèmes dépendent maintenant de la vitesse avec laquelle ils jouent en Angleterre. C’est la même vitesse que celle utilisée par l’Udinese pour donner du fil à retordre à la Roma. C’est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, nous les Italiens », a conclu le tacticien.

Va désormais falloir à Koulibaly de se mettre rapidement au pas surtout dans ce club de Chelsea où tu peux décrocher la Ligue des champions et être viré un an plus tard. Thomas Tuchel en sait quelque chose.