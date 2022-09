Chelsea: Drogba félicite Aubameyang pour son transfert chez les Blues

L’ancienne gloire de Chelsea, Didier Drogba, a félicité Pierre-Emerick Aubameyang pour son transfert chez les Blues. L’attaquant gabonais a rejoint le club anglais cet été en provenance de Barça.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé jeudi soir son retour en Angleterre, quelques mois après son départ à Barcelone. L’attaquant gabonais s’est engagé avec Chelsea qui s’est offert la Panthère aux dernières heures du mercato estival en provenance du Barça. Le joueur de 33 ans a signé pour deux saisons avec les Blues qui ont déboursé 12 millions d’euros pour l’acheter.

Un transfert chez les Londoniens qui fait réjouir la légende ivoirienne Didier Drogba qui a félicité le Gabonais pour son retour chez les Blues. En effet, après son officialisation, PEA a posté une photo de lui portant le numéro 9 de l’équipe anglaise. Une publication à laquelle l’ancien capitaine des Eléphants a été parmi les premiers à réagir.

« Enfin !!!!!. Je me souviens de la fois où nous en avons parlé il y a des années. Heureux pour toi mon frère », a commenté l’Ivoirien, manifestement aux anges. Lors de ses deux passages à Stamford Bridge, Didier Drogba a marqué 164 buts et remporté la Ligue des champions. A Aubameyang désormais de faire comme son « grand frère », voire plus. Thomas Tuchel et les fans de Chelsea y croient en tout cas.