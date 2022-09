Chelsea: « C’est une énorme contre-performance », Tuchel en colère après la défaite à Zagreb

En conférence de presse ce mardi soir, après la défaite de Chelsea contre Zagreb (0-1) en Ligue des champions, Thomas Tuchel s’est montré en colère contre la performance de son équipe et contre lui-même.

On n’est qu’aux débuts de la Ligue des champions et déjà une énorme surprise. Hier, Chelsea a été vaincue par Zagreb (1-0), lors de la première journée de la phase de groupe de la C1. Une défaite qui confirme le début d’exercice raté des Blues. En conférence de presse après ce faux pas contre les Croates, l’entraîneur Thomas Tuchel ne s’est pas chercher des excuses.

« Bien sûr, je suis en colère contre moi-même, je suis en colère contre notre performance. C’est une énorme contre-performance de notre part à tous. Nous avons manqué de précision, nous n’avons pas été cliniques, pas assez agressifs sur le ballon, nous avons manqué de détermination, ce n’est pas assez individuellement et collectivement. Et c’est pour cela que nous avons perdu ce match aujourd’hui (hier) », a-t-il déclaré.

Le technicien allemand a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles il s’en voulait personnellement : « Parce que je ne l’ai pas vu venir. De toute évidence, je n’étais pas dans le bon film. Je ne l’ai pas vu venir. Je pense que le dernier match (victoire 2-1 contre West Ham) nous a aidés. Je pense que nous avons montré une réaction dans un moment très difficile contre West Ham.

Nous avons montré une réaction et nous avons obtenu un résultat. Nous avons eu de la chance dans les moments où vous en avez un peu besoin. Nous avons eu de bonnes séances d’entraînement, je pensais que l’équipe était prête. Je pensais que nous savions à quoi nous attendre. Mais je ne l’ai pas vu venir, c’est pourquoi je suis en colère contre moi-même. »

Pour rappel, Chelsea a été le club le plus dépensier lors du dernier mercato estival, avec plus de 250 millions d’euros lâchés en transferts. Les Blues ont notamment accueilli Kalidou Koulibaly, Ryan Sterling, Wesley Fofana ou encore Pierre Emerick Aubameyang. Le résultat est loin d’être au rendez-vous pour le moment. En plus de cette défaite en Ligue des champions, le club londonien est seulement 6è de Premier League et a été déjà défait à deux reprises.