Chelsea: bonne nouvelle pour Graham Potter

Blessé depuis plusieurs semaines, N’Golo Kanté a repris l’entraînement collectif avec Chelsea ce mardi. Une excellente nouvelle pour le nouveau coach des Blues, Graham Potter.

Auteur d’un début de saison poussif, qui a provoqué le limogeage de Thomas Tuchel, remplacé par Graham Potter, Chelsea aura besoin de passer à la seconde vitesse, après la trêve internationale pour faire son retard et assurer sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions (pour le moment, les Blues comptent une défaite et un nul en deux sorties). Pour y arriver, le club londonien pourra compter sur un retour de poids.

En effet, blessé depuis des semaines, l’international Français N’Golo Kanté a fait son retour à l’entraînement collectif ce mardi. L’ancien joueur de Leicester avait loupé les six derniers matchs de Premier League ainsi que les deux premières journées de la Ligue des champions, à cause d’un problème aux ischios-jambiers.

C’est également une très bonne nouvelle pour Didier Deschamps et l’équipe de France a quelques mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). En effet, N’Golo Kanté est un cadre indiscutable chez les Bleus depuis des années maintenant et son absence lors de cette trêve internationale s’est d’ailleurs beaucoup fait ressentir. Les fans de Chelsea et de la France croisent désormais les doigts pour qu’il ne se blesse pas de nouveau.