Chelsea: Andrey Santos prêté à Nottingham Forest

Chelsea et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour le prêt d’un an de la pépite brésilienne Andrey Santos, recruté par les Blues à l’hiver dernier.

Andrey Santos va poursuivre son adaptation loin de Chelsea. La pépite brésilienne, recrutée par les Blues à l’hiver 2023 en provenance de Vasco de Gama, avait été laissée dans son club formateur jusqu’à la fin de la saison. Arrivé cet été en Angleterre, le joueur ne restera cependant pas avec les Londoniens.

Comme l’informe Chelsea dans un communiqué sur son site officiel, les pensionnaires de la Premier League ont trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le prêt d’un de l’Auriverde. Un prêt sans option d’achat pour le joueur de 19 ans, histoire de lui permettre de se familiariser à la dure réalité du foot anglais, lui qui est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2030.

Nottingham Forest a officialisé l’arrivée d’Andrey Santos de son côté : « Je suis très heureux et excité d’être ici. Je sais que Forest est un grand club, ils jouent du bon football et ils ont de bons joueurs, ce qui est important pour moi. J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League et j’ai hâte de prendre plaisir à jouer », a déclaré le milieu défensif sur le site officiel de Forest. Le nouveau numéro 12 de Nottingham pourrait faire ses grands débuts ce samedi à Old Trafford face à Manchester United.

A noter que Chelsea s’est également offert deux pépites brésiliennes cet été. Deux joueurs de 18 ans évoluant à Santos. Le premier est Ângelo Gabriel, un ailier dribbleur qui a été prêté dans la foulée à Strasbourg pour un an (le club alsacien a les mêmes propriétaires que Chelsea depuis cet été). Le second est Deivid Washington, un avant-centre, qui pourrait lui aussi être prêté cette saison et dont le nom a aussi été associé au RCSA.

