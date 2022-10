Chelsea 3 – 0 Milan AC : la réaction dépitée d’Olivier Giroud

Le Milan AC s’est lourdement incliné contre Chelsea (0-3) ce mercredi soir à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions. Après la rencontre, l’attaquant milanais Olivier Giroud est apparu dépité au micro de beIN Sports.

Début compliqué en Ligue des champions pour le Milan AC cette saison. Alors qu’on jouait la troisième journée ce mercredi, les Rossoneri se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Chelsea (0-3). Les italiens comptabilisent seulement 4 points après trois sorties. Au micro de beIN après cette défaite contre les Blues, l’attaquant français Olivier Giroud a fait une analyse lucide sur la performance de son équipe.

« C’est sûr qu’on est très déçu ce soir, mais Chelsea a mérité amplement sa victoire, ils ont été meilleurs dans beaucoup de compartiments, surtout dans la surface. Il va falloir apprendre de nos erreurs, à ce niveau-là ça se paye cash, surtout contre une équipe comme Chelsea. Il va falloir faire mieux à San Siro » a-t-il déclaré avant de poursuivre.

« Les absences, ça compte, on souffre de beaucoup d’absences, mais les mecs-là, ce soir, étaient capables de rivaliser avec Chelsea. On a fait trop d’erreurs, techniquement, on a perdu trop de ballons faciles, il faut gommer ces choses, s’améliorer. On est déçu pour les supporters. On doit se remettre la tête à l’endroit, avant un gros match contre la Juve ce week-end et le match retour la semaine prochaine« .

Le Milan AC aura l’occasion de prendre sa revanche sur Chelsea la semaine prochaine, à l’occasion de la quatrième journée de groupe de la C1. Une victoire permettrait également aux italiens de se rassurer pour la qualification en huitièmes de finale.