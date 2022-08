Chaussures : 03 astuces pour nettoyer les semelles blanches

En plus d’être confortables, les baskets constituent un élément phare pour une tenue décontractée, « casual chic » ou sportive. Pour un look qui en jette, la propreté des semelles en caoutchouc est essentielle. L’idéal est de les garder parfaitement blanches et sans tache. Voici trois astuces pour nettoyer les semelles des baskets et porter des chaussures impeccables en toutes circonstances.

On a tous un jour acheté une belle paire de chaussures ou même belle paire de baskets, dont on veut prendre soin, mais très vite et parfois même après une journée d’utilisation, on s’aperçoit que celle-ci a déjà des traces, et notamment sur des chaussures qui ont le bord des semelles banc. Une trace sur une semelle banche peut rendre votre chaussure moche, et surtout bien vous énerver. Pas de panique, ce genre de trace sur une semelle banche peuvent paraître catastrophique, mais en réalité elles peuvent s’enlever assez facilement. Découvrez trois astuces pour les ramener comme au premier jour.

Le dentifrice

Déposez une noix de dentifrice sur une brosse à dents et mouillez-la légèrement. Frottez ensuite vos semelles en réalisant des mouvements circulaires. Essuyez la mousse qui apparaît à l’aide d’une serviette.

Le bicarbonate (ou le talc)

La classique pâte à base d’eau et de bicarbonate de soude fait des merveilles contre les taches difficiles sur les semelles ou chaussures blanches. Le pouvoir légèrement abrasif de cette poudre blanche nettoyante et détachante permet en effet de retirer la saleté de manière efficace. Pour des semelles particulièrement sales, vous pouvez aussi envisager de mélanger à parts égales du bicarbonate de sodium et du liquide vaisselle (ou du savon noir). Frottez le mélange avec une brosse à dents humide, laissez agir quelques minutes et rincer.

Si vous n’avez plus de bicarbonate, sachez que vous pouvez le remplacer par du talc.

La fréquence de nettoyage

Enfin, dernier conseil essentiel : dites-vous bien que la fréquence de nettoyage a son importance. Comme les chaussures blanches sont très sensibles, il est nécessaire de les nettoyer même quotidiennement. Les taches doivent être éliminées dès qu’elles apparaissent, si vous le pouvez le soir en rentrant à la maison. N’attendez pas trop longtemps pour nettoyer vos chaussures blanches, si vous voulez en profiter dans les meilleures conditions possibles !