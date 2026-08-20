Un Chauffard identifié dans la mort de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer

Nicolas Altmayer , producteur de cinéma, et sa compagne Mathilde Favier , directrice des relations publiques chez Dior, sont décédés lundi 17 août 2026 dans un violent choc frontal entre leur voiture et un poids lourd sur une route départementale à Airvault (Deux-Sèvres). Le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire par conducteur ; le chauffeur du camion a été identifié, déféré devant un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire.

Le conducteur mis en cause est âgé de 32 ans et présenté comme employé d’une société de transport lituanienne. Les contrôles d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants pratiqués sur lui se sont révélés négatifs, selon les éléments communiqués par le vice‑procureur de Niort, Nicolas Leclainche. Les causes précises de la collision restent à déterminer par l’enquête et des expertises techniques.

Les deux victimes occupaient des positions reconnues dans leurs secteurs respectifs : Nicolas Altmayer, 61 ans, était à la tête de la société de production Mandarin Cinéma, et Mathilde Favier dirigeait les relations publiques de la maison Dior. Plusieurs personnalités et institutions du monde du cinéma et du luxe ont publié des messages en mémoire des défunts.

Des versions contradictoires sur le déroulé du choc frontal

Le drame est survenu aux alentours de 16 heures sur une route départementale d’Airvault. D’après le vice‑procureur Nicolas Leclainche, le véhicule du couple circulait sur une voie de circulation double tandis que le poids lourd se trouvait sur la voie en sens inverse. Les premières constations sur les véhicules et la chaussée, ainsi que des témoignages d’automobilistes présents, indiquent que le camion aurait effectué une embardée vers la voiture, franchissant la ligne continue séparant les deux sens de circulation, et que l’avant droit du poids lourd aurait heurté le côté gauche du véhicule particulier.

Le chauffeur du poids lourd conteste cette version et affirme que c’est la voiture qui aurait dévié de sa trajectoire pour franchir la ligne continue. Les experts mandatés par la justice devront analyser les traces sur la chaussée, l’état des véhicules et les éléments techniques (vitesse, positionnement, éventuels défauts mécaniques) pour établir les circonstances exactes et les responsabilités.

Sur le plan judiciaire, le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire par conducteur. Le conducteur du poids lourd a été déféré devant un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire. Les investigations comprennent des examens techniques des véhicules et la prise de témoignages des personnes présentes au moment du choc.

Sur le plan professionnel et humain, des hommages ont été relayés publiquement : la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a salué la carrière de Nicolas Altmayer ; Bernard Arnault, PDG de LVMH, a rendu hommage à Mathilde Favier pour son engagement au service de Dior ; l’actrice Marion Cotillard a exprimé sa vive émotion ; Jean Dujardin a publié un message évoquant un couple qui « s’aimait » et que « nous aimions ».