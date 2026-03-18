Charly Nestor souhaite rencontrer Lara Fabian pour en parler

Lara Fabian a ravivé un souvenir douloureux lié à son passage dans l’émission culte Hit Machine , et Charly Nestor , ancien animateur de l’émission, a réagi publiquement en exprimant son souhait de la rencontrer pour en discuter. Invitée de l’émission Clique, la chanteuse a décrit une séquence diffusée il y a plus de vingt ans qui l’a profondément blessée, une intervention que l’intéressé a commentée lors d’une rencontre à Caen animée par Isabelle Morini-Bosc.

Lors de son intervention dans Clique, Lara Fabian a expliqué que l’atteinte ne portait pas seulement sur ses chansons mais sur sa voix, et que cette forme de critique est particulièrement difficile à encaisser : « On peut dire : je n’aime pas ses chansons… mais dire ‘je n’aime pas sa voix’, c’est plus dur ». Elle est revenue sur une séquence où un canular présentait une imitation caricaturale de son interprétation du titre Je t’aime, mise en scène sous la forme d’un vomissement sonore. La chanteuse a qualifié cette moquerie d’atteinte à son âme, expliquant la douleur éprouvée à la suite de cet épisode.

La polémique, née d’un extrait télévisé ancien, rappelle que des moments de télévision peuvent laisser des traces durables chez les artistes. Hit Machine, connu pour mettre en lumière les tendances musicales et les artistes du moment, est également resté associé à des séquences provocantes qui ont pu être perçues différemment au fil des années. Charly Nestor, figure de l’émission aux côtés de Jean-Marc Lubin, a donc pris la parole après que Lara Fabian ait évoqué publiquement son malaise.

La réaction de Charly Nestor et sa volonté de dialogue

Interrogé à Caen, sans nommer dans un premier temps la chanteuse visée, Charly Nestor a fait référence à une « chanteuse célèbre » qui aurait confié avoir mal vécu son passage dans l’émission. Il a indiqué avoir vu plusieurs interviews au cours desquelles elle revient sur cet épisode : « Ça fait deux ou trois fois que je vois une interview où elle dit qu’elle n’a pas été très bien traitée chez nous », a-t-il déclaré.

Publicité

Face à ces déclarations, l’ancien animateur a tenu à clarifier l’intention initiale du programme. Selon lui, l’équipe cherchait à valoriser les artistes : « L’idée, c’était au contraire de les mettre en valeur », a-t-il insisté, exprimant son regret que certaines séquences aient été interprétées autrement avec le recul.