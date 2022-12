Charlotte Dipanda: mariage coutumier de la chanteuse avec Fernand Lopez (vidéo)

Trois jours après ses fiançailles, la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda serait déjà mariée avec Fernand Lopez. Son mariage coutumier a été confirmé par l’artiste sur sa page facebook ce mercredi 21 décembre 2022 pour le bonheur de ses fans.

Samedi dernier, Charlotte Dipenda disait « Oui » au coach de MMA Fernand Lopez en plein vol. La vidéo confirmant leurs fiançailles a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Mais visiblement, les choses vont plus vite du côté du couple. Ce mercredi, Charlotte Dipanda a publié une vidéo qui montre son mariage coutumier avec l’amour de sa vie.

Dans la vidéo, on peut voir clairement la dot donnée par Lopez pour demander la main de Charlotte Dipanda à ses parents comme l’exige la tradition africaine. Outres les denrées alimentaires et les produits de premières nécessités, on y trouves également des bouteilles de liqueurs.

Main dans la main, le couple a bu tout souriant le verre de whisky qui scelle leur union devant la famille et les ancêtres. De son côté, Charlotte Dipanda n’a pas pu s’empêcher de partager sa joie avec ses fans.

« Quand ma maison est une personne, A tes côtés je rayonne, Quand ta famille devient ma famille Felo, On se ressemble paraît il Bb, Vraiment je t ai trouvé, Vraiment je t ai trouvé … », a-t-elle écrit en légende de la vidéo qui confirme leur mariage.