Charlotte Dipanda au cœur d’une vive polémique au lendemain de son mariage avec Fernand Lopez

Au lendemain de son mariage civil avec Fernand Lopez, Charlotte Dipanda fait déjà l’objet d’une vive polémique sur la toile. La chanteuse camerounaise est traitée d’hypocrite à cause d’une ancienne interview qui vient de faire surface.

Le mariage de la célèbre chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda, avec Fernand Lopez, son compagnon de longue date, fait la une des réseaux sociaux depuis ce week-end. Mais cette célébration n’a pas été bien accueillie par tout le monde, car certains internautes ont ressorti une interview de la star dans laquelle elle déclarait ne pas être intéressée par le mariage.

En effet, la chanteuse de 37 ans avait en effet accordé une interview il y a quelques mois, dans laquelle elle avait critiqué le mariage en déclarant que tous les couples mariés qu’elle connaissait étaient malheureux. Elle avait également affirmé que le mariage n’était pas une fin en soi, ni un objectif à atteindre.

« Moi, tous les gens mariés que je connais, sont malheureux. Juste pour vous dire que pour moi, le mariage, tel que vous le définissez, n’est pas une fin en soi, ce n’est pas un objectif ni un truc qui m’empêche de dormir la nuit. J’estime même que je suis peut-être dans la bonne démarche. Parce que des fois, quand c’est fait, il se fait le constat qu’on ne se donne plus comme avant ou on ne se bat plus de la même façon. J’aime l’idée de savoir que mon homme a peur de me perdre, qu’il ne me considère pas comme acquis« , avait-elle déclaré lors d’une interview accordée à un média ivoirien en août 2022.

Charlotte Dipanda rattrapée par son passé ?

Très vite, ces déclarations ont suscité de vives réactions de la part de certains internautes, qui ont qualifié la chanteuse d’hypocrite. Ils se sont insurgés contre le fait qu’elle ait critiqué le mariage en public, alors qu’elle avait manifestement l’intention de se marier. Pour eux, il est inacceptable de critiquer quelque chose publiquement et de le célébrer ensuite en privé.

« Voici des gens qui méprenaient le mariage dans la journée , sur plateau de télévision , dans les journaux à travers des interviews et qui la nuit , se préparent pour en célébrer« , « Tu as crié femme forte. J’ai pas besoin de mari pour m’épanouir. Aujourd’hui tu es Mme Lopez, les filles qui te regardaient comme modèle qui sont pas star non pas assez de prétendants comme toi et tu n’avais pas pensé à elles. Je suis pas contre ton bonheur mais éviter de véhiculer de message qui sont pas sage« , peut-on entre autre lire dans les commentaires.

Ces commentaires ont suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux, certains internautes défendant Charlotte Dipanda en soulignant que les opinions et les choix d’une personne peuvent évoluer avec le temps. D’autres ont pris le parti de la chanteuse en affirmant qu’elle avait le droit de changer d’avis et de prendre la décision de se marier.

Quoi qu’il en soit, Charlotte Dipanda a finalement franchi le pas et s’est officiellement mariée à Fernand Lopez le week-end dernier. La chanteuse est officiellement devenue l’épouse de Fernand Lopez Owonyebe, ancien combattant d’art martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA. Le couple a fait le mariage civil ce samedi environ cinq mois après le mariage traditionnel.