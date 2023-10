Charlotte Dipanda: accusé de violences conjugales, son époux, Fernand Lopez s’explique

- Publicité-

Accusé de violence conjugale sur son ex-femme, l’entraîneur de MMA Fernand Lopez, époux de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda, a apporté des clarifications lors d’une interview accordée à nos confrères du journal français Le Parisien.

Ce n’est plus la lune de miel entre Fernand Lopez et son ex-poulain Cédric Doumbè. Ce dernier ne rate aucune occasion pour accuser Fernand Lopez de violences conjugales. Récemment, lors d’une conférence de presse animée après sa courte victoire sur Jordan Zébo au PFL Paris, Cédric Doumbé est encore revenu à la charge pour déverser sa colère sur son ancien coach.

« Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c’est celui qui frappait son ex-femme », a déclaré Cédric Doumbé. « J’en avais marre de le protéger sans le protéger. C’est plus la victime que je voulais protéger pour ne pas qu’elle soit exposée. C’est le bon moment pour que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n’aime pas cette personne », a-t-il expliqué.

Fernand Lopez brise le silence

Choqué par cette provocation, Fernand Lopez, qui avait opté pour un silence assourdissant, a finalement rompu son silence. Selon le mari de Charlotte Dianda, qui n’a pas clairement confirmé les faits, il a été condamné et a réellement changé.

« Il n’y a pas de condamnation plus lourde que celle que je me suis infligée à moi-même. Oui, il faut dénoncer les violences conjugales, mais pas lorsque la justice a déjà fait son travail », a clarifié Fernand Lopez. Pour lui, cette déclaration de Cédric n’a pas pour but d’aider la cause féminine. Mieux dit-il, actuellement, il travaille avec les associations contre les violences conjugales pour ne plus commettre les mêmes erreurs.