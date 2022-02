Charles Michel: « Si l’Afrique va bien, l’Europe va bien »

Le président du conseil européen Charles Michel a déclaré au 6e sommet Union Européenne-Union Africaine, que l’engagement européen et français seront réalisés et élargis dans la CEDEAO.

Le 6e sommet entre l’Union Européenne et Union Africaine a abordé plusieurs sujets d’intérêts communs. En substance, les deux parties veulent relancer leur partenariat sur de nouvelles bases qui seront bénéfiques pour toutes. Si désormais, les deux principaux fondateurs du lien coopératif entre l’Union Européenne et Union Africaine sont le respect, les droits et les valeurs, il faut souligner que l’intérêt communs et la prospérité ainsi que la stabilité de l’Afrique, sont des choses importantes qui sont inscrites dans ce nouveau départ.

« Notre projet repose sur des intérêts communs. Une Afrique prospère, stable, sûre et durable, en pleine possession de ses moyens pour affronter tous les défis de l’avenir en est le cœur », ont déclaré en prélude du sommet UE-UA, Macky Sall et Charles Michel, respectivement président de l’Union africaine et du Conseil européen.

Retrait de Takuba au Mali

Le retrait des forces françaises et leurs alliés du Mali a également été abordé par le président du Conseil européen. Charles Michel justifie ce retrait par l’erreur de la junte militaire malienne de s’offrir les services du groupe Wagner.

« L’engagement européen et français sera réalisé et élargi dans la CEDEAO. Quand l’Afrique va bien, l’Europe va bien », affirme Charles Michel.

Dans son nouvel élan avec l’Afrique, l’Union Européenne va apporter des capacités d’investissements publics et privés, ainsi qu’un savoir-faire en matière d’infrastructures et de technologies vertes tandis que l’Afrique va contribuer par ses importantes ressources naturelles, sa population jeune et ses capacités d’innovation et d’inventivité. La stabilité, prospérité et paix sont les axes forts à travailler pour un avenir commun enthousiasmant.

Le dernier sommet UA-UE s’est tenu en novembre 2017 à Abidjan. Traditionnellement, le sommet des chefs d’Etats et de gouvernements UA-UE a lieu tous les trois ans.