« Chaque club est autonome, personne, pas même Ronaldo, ne décide pour les autres », la SPL recadre CR7

À ceux qui doutent de son modèle, la Saudi Pro League réplique en affirmant que chaque club est totalement autonome et que personne, pas même Cristiano Ronaldo, ne dicte ses décisions.

Dans un contexte de rumeurs persistantes et de remises en question de sa gouvernance, la Saudi Pro League (SPL) monte au créneau. Face aux interrogations sur l’influence supposée de ses stars, l’instance dirigeante livre une défense ferme de son modèle : celui de l’indépendance totale des clubs, dans un cadre strict conçu pour garantir équilibre et durabilité.

La Ligue tient à clarifier les règles du jeu. « La Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leurs propres conseils d’administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie leur appartiennent, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l’équilibre concurrentiel. Ce cadre s’applique de manière égale à l’ensemble de la ligue », a-t-elle martelé dans un communiqué cinglant.

Une précision qui s’adresse, sans le nommer directement, à un homme en particulier : Cristiano Ronaldo. Depuis son arrivée fracassante à Al-Nassr, l’ombre du Portugais plane sur tous les débats, certains lui prêtant une influence démesurée sur le marché des transferts et la stratégie de la ligue. Un rôle que la SPL minimise.

« Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner », reconnaît la ligue. Avant de tacler : « Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. »

Pour preuve, la Ligue avance l’argument des recrutements. « Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. »

Et de clore son argumentaire sur le terrain, le seul qui vaille selon elle. « La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive. Ce niveau d’équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu. L’accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d’une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les fans. »