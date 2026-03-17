Chantal Goya révèle son secret de longévité en avouant « Je me tape de bons pains au chocolat »

Chantal Goya, figure de la chanson pour enfants depuis plus de cinquante ans, continue de se produire sur scène à 83 ans et suscite l’attention pour sa longévité artistique aussi bien que pour ses habitudes de vie. L’interprète de tubes comme « Bécassine », « Pandi Panda » et le générique de « Bouba » reste présente dans les programmations malgré une notoriété surtout liée à plusieurs générations de spectateurs, des années 1970 aux nostalgiques d’aujourd’hui.

Actrice devenue chanteuse pour la jeunesse, Chantal Goya a traversé plusieurs époques de la culture populaire française, de la Nouvelle Vague au spectacle musical pour enfants. Ses refrains et mascottes ont marqué des générations, et elle demeure une référence pour les quarantenaires et quinquagénaires qui ont grandi avec ses chansons et ses mises en scène scéniques.

Outre sa carrière artistique, la vie privée de Chantal Goya est régulièrement évoquée par les médias. Mariée depuis cinquante ans à Jean-Jacques Debout, compositeur reconnu de la scène française des yéyés, elle partage avec lui une vie de couple qualifiée de complice, tout en ménageant des espaces de vie séparés.

Carrière, couple et habitudes alimentaires révélées dans des interviews

Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se sont rencontrés en 1964, alors qu’elle était encore actrice et avant son rôle chez Jean-Luc Godard dans Masculin féminin. Selon les éléments publiés, ils se sont mariés deux ans plus tard, l’année de sortie du film, et ont eu leur premier enfant peu après, suivi d’un second en 1968. Jean-Jacques Debout a composé non seulement pour sa femme mais aussi pour des artistes de l’époque yéyé, tels que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.

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Sur le plan judiciaire, l’actualité du couple a également été mentionnée : en 2025, Chantal Goya et son époux ont été condamnés dans une affaire liée au refus de remboursement d’un prêt auprès d’une banque, information relayée par la presse.

Sur le plan personnel et alimentaire, plusieurs interviews accordées à la presse et évoquées par des médias spécialisés donnent des détails sur les habitudes de la chanteuse. Interrogée, Chantal Goya a reconnu une préférence pour les sucreries et certaines libertés alimentaires quand son époux est absent. Citée par NextPlz en relayant un entretien de Soirmag, elle confie : « Alors quand il n’est pas là, je me tape… de bons pains au chocolat. » Dans d’autres propos rapportés à Europe 1, elle résume la différence de mode de vie au sein du couple : « Je ne m’occupe pas de lui. Il est dans son coin. Il est assez grand et en même temps, on n’a rien à voir ensemble. On ne mange pas les mêmes plats, on n’a pas les mêmes goûts. Je ne me casse plus la tête ! »

Artistiquement, Chantal Goya poursuit ses représentations et reste active sur scène, malgré les aléas liés à la carrière : la chanteuse a notamment vu l’un de ses costumes de scène récemment dérobé, incident relayé par la presse spécialisée.