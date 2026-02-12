Chantal Goya révèle son secret à 83 ans : pas d’alcool, pas de tabac et beaucoup de sommeil

Chantal Goya, 83 ans , continue d’attirer l’attention pour son visage et sa silhouette jugés peu marqués par le temps, qu’elle attribue à une hygiène de vie stricte et à une joie de vivre intacte plutôt qu’à la chirurgie esthétique. Artiste populaire auprès de plusieurs générations, elle reste une figure familière des salles de spectacle où son univers féerique et sa présence scénique conservent un public fidèle.

Chantal Goya, 83 ans, continue d’attirer l’attention pour son visage et sa silhouette jugés peu marqués par le temps, qu’elle attribue à une hygiène de vie stricte et à une joie de vivre intacte plutôt qu’à la chirurgie esthétique. Artiste populaire auprès de plusieurs générations, elle reste une figure familière des salles de spectacle où son univers féerique et sa présence scénique conservent un public fidèle.

Depuis ses débuts, la chanteuse est identifiée par une image constante : une silhouette menue, une coupe au carré emblématique et un visage que la presse évoque comme « juvénile ». Cette constance visuelle, entretenue sur scène comme dans la vie quotidienne, fait partie intégrante de son identité publique et contribue à la perception d’une artiste « intemporelle » aux yeux de ses admirateurs.

Sur le plan personnel, Chantal Goya affiche également une stabilité notable. Mariée à Jean-Jacques Debout depuis 1966, elle est mère de deux enfants, Jean-Paul et Clarisse. Cette longévité conjugale et familiale, peu fréquente dans le milieu du spectacle, est souvent présentée comme un élément de continuité qui s’ajoute à son image artistique.

Une discipline quotidienne et un refus affiché du bistouri

Interrogée à plusieurs reprises sur la question de la chirurgie esthétique, la chanteuse a répondu clairement : « Visage, je n’ai rien fait. » Dans l’émission 50’ Inside, elle a expliqué qu’elle préfère préserver son visage plutôt que de courir le risque de se transformer au point de ne plus se reconnaître. Ce positionnement public alimente l’idée d’un choix volontaire de simplicité esthétique.

Chantal Goya met en avant des habitudes de vie qu’elle juge fondamentales pour conserver son apparence : elle affirme ne pas boire, ne pas fumer et dormir très bien. Selon elle, ces pratiques constituent « la base » de son capital jeunesse et s’inscrivent dans une discipline quotidienne qu’elle n’a jamais remise en question.

Au-delà des règles d’hygiène de vie, l’artiste évoque l’importance de l’état d’esprit. Elle souligne que sa bonne humeur et son optimisme se reflètent sur son visage et participent, selon elle, à une apparence lumineuse. Ce lien entre état psychique et apparence physique est présenté comme une composante essentielle de son « secret ».

Sa coiffure, devenue une signature, illustre également ce refus des tendances éphémères : Chantal Goya demande à son coiffeur des cheveux parfaitement droits et lisses, sans mèches décoiffées ni boucles, estimant qu’elle ne se verrait pas avec un style radicalement différent. Cette constance coiffure et la discipline de son mode de vie composent l’image publique qu’elle affiche aujourd’hui.