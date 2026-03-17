Chantal Goya ne veut ‘plus jamais adresser la parole’ à cette star

Chantal Goya, icône yéyé devenue référence pour le jeune public, a récemment été victime d’une rumeur de décès relayée sur les réseaux sociaux. À 83 ans, l’artiste, connue pour son rôle chez Jean-Luc Godard et pour le générique des Malheurs de Sophie, a démenti avec humour et s’est exprimée sur une autre épreuve marquante de sa carrière : une émission télévisée qui l’a profondément blessée.

Avant de se consacrer à la chanson pour les enfants, Chantal Goya a d’abord été un visage prisé des années 1960, mannequin pour Mademoiselle Âge Tendre et actrice remarquée en 1966 dans Masculin féminin, sous la direction de Jean‑Luc Godard. En 1975, elle marque durablement les familles françaises en interprétant le générique des Malheurs de Sophie, qui contribue à ancrer son image auprès du jeune public.

Les faux bruits de la toile l’ont rattrapée mi‑mars : une annonce de décès la donnant morte le 14 mars a circulé, provoquant la réaction directe de l’artiste. Fidèle à son ton, Chantal Goya a répondu publiquement avec dérision : « Bonsoir ! Eh bien, après ces bonnes nouvelles, finalement, je veux bien aller au Père‑Lachaise mais je ne suis pas sûre d’y trouver un strapontin tellement il y aura du monde. Gros bisous ! »

Rumeurs, démenti et souvenirs d’un plateau traumatisant

La diffusion de fausses informations à propos de célébrités est courante sur les réseaux sociaux, mais l’affaire a pris une tournure particulière lorsqu’elle a concerné l’interprète de « Pandi‑Panda ». Chantal Goya a rapidement démenti et choisi l’ironie pour répondre à une nouvelle aux allures de canular.

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Au-delà de ce démenti, Chantal Goya est revenue publiquement sur une autre blessure professionnelle, lors d’un entretien avec la journaliste Léa Salamé. Elle a évoqué son souvenir d’un passage sur le plateau de Patrick Sabatier, qu’elle considère comme un véritable guet‑apens. Selon ses déclarations, elle n’avait pas apprécié le format et la mise en scène de l’émission, notamment après avoir vu Sophie Marceau en larmes lors de cette même émission.

Interrogée sur ce souvenir, elle a expliqué : « J’avais vu à la télévision Sophie Marceau, dans cette émission, qui pleurait… c’est pas possible qu’à la télévision on fasse pleurer comme ça des artistes en herbe… Je n’aimais pas cette émission ». Elle a qualifié la soirée de « horreur » et a dit s’être sentie piégée.

Chantal Goya a confirmé l’impact durable de cette expérience sur sa relation avec l’animateur : « J’ai été piégée par quelqu’un que je ne veux plus jamais voir, et qu’il ne me parle plus : je suis devenue sa bête noire ». Elle a ajouté, en des termes fermes, qu’elle ne souhaitait plus entretenir de lien avec Patrick Sabatier : « Je ne parle plus à Patrick Sabatier, c’est fini. Il est éliminé de ma tête… Où est‑il maintenant ? Nulle part. Moi, je suis toujours là. Je n’ai jamais triché, j’ai toujours été vraie et j’ai toujours défendu mon public ».

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