Chantal Goya mise à la rue par son bailleur après la vente de son appartement

Chantal Goya , icône de la chanson pour enfants, a dû récemment démentir des rumeurs la présentant comme sans domicile fixe après avoir quitté un appartement parisien en raison d’un loyer majoré. Lors d’un entretien, la chanteuse a expliqué les circonstances du déménagement et précisé qu’elle s’était installée temporairement chez sa fille à Versailles, réfutant ainsi les informations les plus alarmistes diffusées sur les réseaux.

Née en 1942, Chantal Goya s’est d’abord fait remarquer au cinéma, notamment dans Masculin Féminin de Jean‑Luc Godard en 1966, avant de consacrer sa carrière à la chanson destinée au jeune public à partir des années 1970. Avec son mari Jean‑Jacques Debout, auteur et compositeur, elle a construit un répertoire devenu partie intégrante de l’enfance de plusieurs générations : Bécassine, Pandi Panda, Le Roi des Vagabonds ou encore La Poupée Chérie. Ses spectacles, mêlant chansons, costumes et univers féeriques, ont rassemblé un public fidèle au fil des décennies.

En décembre 2020, alors qu’elle assurait la promotion du concert Le Noël magique de Marie‑Rose diffusé en live stream, Chantal Goya avait rompu le silence pour répondre à des rumeurs sur sa situation personnelle. Elle avait recours à la franchise qui la caractérise pour décrire la réalité de son déménagement, précisant que des facteurs immobiliers et la crise sanitaire avaient perturbé ses projets de relogement.

Explications sur le déménagement et les raisons du départ

Selon les éléments communiqués par la chanteuse et repris par la presse, le bailleur de l’appartement qu’elle occupait dans le IXe arrondissement de Paris lui a demandé d’acquitter un surloyer de plusieurs milliers d’euros. Ce surcoût, rendu impossible à assumer, a contraint Chantal Goya et son époux à quitter le logement qu’ils occupaient depuis treize ans.

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Un autre logement, situé dans le VIe arrondissement, devait initialement servir de relais, mais la transaction n’a pas abouti : l’appartement a été finalement vendu. La période coïncidait avec la crise du Covid‑19 et le confinement, événements qui ont compliqué les démarches de relogement et les visites immobilières. Faute de bien immobilier en propre, le couple s’est installé provisoirement chez leur fille, Clarisse, à Versailles.

Interrogée par le magazine Voici, Chantal Goya a fermement démenti être « à la rue » : « Ce n’est pas vrai, moi je déménage comme tout le monde », a‑t‑elle déclaré. Elle a expliqué que le projet d’un autre appartement avait été annulé et que les aléas du marché immobilier et de la pandémie avaient modifié leurs plans initiaux.

La chanteuse a précisé sa façon de procéder pour ses déplacements : si elle doit se rendre à Paris elle ira chez sa fille, et si elle doit aller à la campagne elle s’y rendra, indiquant ainsi des solutions concrètes pour les besoins immédiats de logement.