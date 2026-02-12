Chantal Goya : « Mes danseuses de 25 ans me demandent comment je fais »

Chantal Goya , 83 ans, suscite toujours l’enthousiasme du public : en pleine tournée pour célébrer ses cinquante ans de carrière, la chanteuse retrouve le Palais des Congrès de Paris en mai 2025 et présente un spectacle familial qui mêle nostalgia et créations récentes, attirant plusieurs générations de spectateurs.

Chantal Goya, 83 ans, suscite toujours l’enthousiasme du public : en pleine tournée pour célébrer ses cinquante ans de carrière, la chanteuse retrouve le Palais des Congrès de Paris en mai 2025 et présente un spectacle familial qui mêle nostalgia et créations récentes, attirant plusieurs générations de spectateurs.

Épouse de Jean-Jacques Debout, Chantal Goya reste l’une des artistes françaises les plus emblématiques de la chanson pour enfants. Son univers coloré et féerique — peuplé d’animaux parlants, de personnages costumés et de décors imaginaires — continue de toucher un public intergénérationnel, des premiers fans aux familles d’aujourd’hui.

La longévité de sa carrière s’explique par un répertoire devenu classique, avec des titres comme Bouba, mon petit ourson, et par une présence scénique constante : la tournée qui célèbre ses cinquante ans rempile les éléments de ses grands spectacles tout en intégrant des chansons inédites.

La genèse d’une carrière et la tournée « 50 ans d’amour »

Chantal Goya doit le départ de sa carrière musicale à un concours de circonstances en 1975. Jean-Jacques Debout lui a demandé au dernier moment de remplacer Brigitte Bardot, malade, dans une émission de Maritie et Gilbert Carpentier. Il lui a alors écrit la chanson Adieu les jolis foulards. Après la diffusion de l’émission, le disque n’intéressait initialement personne, mais la chanson a finalement trouvé son public : « On en a vendu un million ! », rapporte la chanteuse.

Au fil des années, elle a construit un univers scénique singulier qui a conquis les enfants sur plusieurs générations. Pour célébrer ses cinquante ans de carrière, elle propose le spectacle 50 ans d’amour, une relecture de ses grands spectacles — « Le soulier qui vole », « La planète merveilleuse », « Le mystérieux voyage », « L’étrange histoire du château hanté » — enrichie de nouveaux morceaux.

La série de concerts a débuté en mai 2025 au Palais des Congrès de Paris. Sur scène, Chantal Goya se fait entourer : « Je serai accompagnée de douze danseuses et dix enfants. Ce sera un mélange de mes grands spectacles », détaille-t-elle. Jean-Jacques Debout lui a par ailleurs composé deux nouvelles chansons, « 50 ans d’amour » et « Ainsi », qui, selon la chanteuse, « racontent ma vie en trois minutes ».

Face à un public qui a grandi avec ses titres et aux jeunes spectateurs d’aujourd’hui, la chanteuse insiste sur le plaisir retrouvé à chaque représentation : « Chaque spectacle est une fête et je suis très contente », confie-t-elle.