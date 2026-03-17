Chantal Goya explique pourquoi elle dort séparée de Jean‑Jacques Debout

Chantal Goya , figure emblématique de la chanson pour enfants, et son époux, le compositeur Jean-Jacques Debout, ont été condamnés en 2025 dans une affaire de remboursement de prêt portant sur plus de 2 millions d’euros . Selon les informations relayées par Le Point , qui cite L’Informé, la chanteuse a également été fichée à la Banque de France. Parallèlement à cette procédure financière très médiatisée, Chantal Goya a livré, en juillet 2025 sur le plateau de l’émission C à Vous, des confidences sur la vie quotidienne du couple, notamment le fait qu’ils dorment séparés en raison du rythme de vie nocturne de son mari.

Née Chantal de Guerre, Chantal Goya s’est imposée dès les années 1960 comme une référence de la chanson pour enfants en France. Avant l’avènement d’autres animateurs et artistes jeunesse, elle a interprété des titres devenus cultes et des génériques de dessins animés des années 1970-1980, parmi lesquels figurent des chansons associées à Bécassine, Bouba, Babar, Snoopy ou Pandi Panda. Son répertoire et son image d’« éternelle femme-enfant » lui ont valu à la fois l’adhésion d’un public large et des critiques, notamment lors d’émissions télévisées dans les années 1980 où elle a été stigmatisée pour la nature de son répertoire.

Sur le plan privé, Chantal Goya est mariée depuis 1966 à Jean-Jacques Debout, auteur-compositeur avec lequel elle a longuement collaboré. Le couple s’est rencontré au milieu des années 1960 et a eu deux enfants, nés en 1966 et 1968. Leur union coïncide avec la période où la chanteuse apparaît, en 1966, dans le film Masculin féminin de Jean-Luc Godard, illustrant la porosité entre vie artistique et vie privée à cette époque.

Dettes, condamnation judiciaire et confidences publiques

La condamnation en 2025 concerne une procédure engagée après un emprunt contracté en 2018 au Crédit municipal. Les magistrats ont examiné la demande des époux visant à suspendre le remboursement de ce prêt et, lors des débats, ont relevé des éléments financiers significatifs, notamment des revenus mensuels évalués à environ 40 000 euros et un fonds patrimonial estimé à plus de 3 millions d’euros, selon les éléments publiés par Le Point. La décision judiciaire impose au couple de s’acquitter de la dette contractée auprès de l’établissement prêteur.

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