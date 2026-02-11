Chantal Goya (83 ans) : cette mauvaise expérience avec Jean‑Luc Godard

Chantal Goya , 83 ans, prépare une tournée pour célébrer ses cinquante ans de carrière et reste une référence pour les nouvelles générations : Ambre, gagnante de la Star Academy, a confié sur le plateau de Bonjour ! que les chansons de Chantal Goya ont marqué son enfance. Si elle est aujourd’hui surtout associée à un répertoire pour enfants, son parcours artistique débute toutefois au cinéma et a croisé des figures majeures du septième art français.

Chantal Goya, 83 ans, prépare une tournée pour célébrer ses cinquante ans de carrière et reste une référence pour les nouvelles générations : Ambre, gagnante de la Star Academy, a confié sur le plateau de Bonjour ! que les chansons de Chantal Goya ont marqué son enfance. Si elle est aujourd’hui surtout associée à un répertoire pour enfants, son parcours artistique débute toutefois au cinéma et a croisé des figures majeures du septième art français.

Icône des enfants depuis le milieu des années 1970, Chantal Goya a imposé un univers scénique reconnaissable, peuplé de personnages comme Jeannot Lapin, Pandi Panda, Bouba le petit ourson ou Bécassine. Son spectacle anniversaire s’intitule Chantal Goya : 50 ans d’amour et s’inscrit dans une carrière qui a transformé des scènes de théâtre et de grandes salles de concert en rendez‑vous familiaux, attirant des publics ayant grandi avec ses chansons.

Avant de devenir l’interprète que le grand public associe au monde enfantin, Chantal Goya a débuté devant la caméra. Elle a notamment tenu le rôle de Madeleine dans Masculin féminin (1966) de Jean‑Luc Godard. Cette expérience figure parmi les plus marquantes de sa filmographie, mais elle conserve des souvenirs contrastés de sa collaboration avec le réalisateur.

Un refus des compromis artistiques

Dans une interview accordée à la chaîne LEGEND en 2024, Chantal Goya a raconté un échange resté célèbre avec Jean‑Luc Godard. Selon ses propos, le réalisateur lui aurait demandé de « se mettre à poil ». Elle a répondu qu’elle avait prévenu qu’elle « ne se mettra[it] jamais à poil et [qu’elle] n’embrasser[ait] jamais personne ». Godard lui aurait alors affirmé qu’elle ne pourrait pas faire carrière au cinéma ; elle aurait rétorqué : « Mais moi, je m’en fous. »

Malgré cette fermeté, la chanteuse a poursuivi sa carrière audiovisuelle et scénique. Elle a souvent affirmé ne pas considérer le cinéma comme un objectif durable : « J’ai toujours considéré que quand j’avais fini de tourner un film, j’arrêtais le cinéma après », a‑t‑elle expliqué lors de la même intervention. Son positionnement a été constant : refuser les propositions contraires à ses principes et à son image.

Chantal Goya a également rappelé son attachement à l’autonomie artistique : « Je ne suis pas soumise. Si ça ne me plaît pas, je n’ai pas de honte à dire non, ça ne m’intéresse pas », a‑t‑elle déclaré. Malgré les réticences évoquées pendant ses débuts cinématographiques, elle a néanmoins participé à d’autres films par la suite, tout en développant un concept scénique qui a fait d’elle une figure durable du spectacle pour la jeunesse.