CHAN 2023 (Q)/Nigéria vs Ghana: Yusuf Salisu se méfie des Black Galaxies

L’entraîneur des Super Eagles locaux du Nigéria, Salisu Yusuf, a admis que l’équipe ghanéenne était légèrement meilleure en terme de forme physique, alors que les deux équipes s’affrontent ce dimanche à Cape Coast en match aller du second tour des éliminatoires du CHAN 2022.

La phase aller du second et dernier tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023 s’ouvre ce weekend avec un choc des titans entre le Nigéria et le Ghana. Les Black Galaxies ont écarté les Ecureuils du Bénin (4-0) pour obtenir leur billet pour ce grand rendez-vous avec les Super Eagles locaux, exemptés du premier tour.

L’équipe ghanéenne a récemment fait un stage en Europe dans le cadre de cette rencontre où elle notamment perdu face à la sélection qatari (1-2). Le Nigéria a de son côté disputé trois rencontres amicales, dont une contre l’équipe de la NPFL, Plateau United (1-1).

Face à la presse, le sélectionneur national des Super Eagles A’, Yusuf Salisu, s’est prononcé sur ce duel des voisins. Et le technicien nigérian a déclaré que la préparation du Ghana est meilleure par rapport à son équipe rassemblée à la hâte.

« Certainement, si vous regardez les statistiques, ils (Black Galaxies) sont meilleurs en termes de forme physique et c’est la réalité; et vous ne pouvez pas le contester parce qu’ils ont entrepris le tour d’Europe et qu’ils avaient déjà disputé des matches de qualification », a confié Yusuf, dans une interview avec Naija Info, Abuja.

Les deux rivaux ouest-africains s’affronteront sur deux manches pour obtenir l’un des billets pour le CHAN 2023 en Algérie, le match aller devant se jouer à Cape Coast le 28 août tandis que le match retour prévu le 1er septembre aura lieu au stade Moshood Abiola. à Abuja. « Ce sera notre premier match, mais si nous pouvons mettre en place nos tactiques et notre stratégie, nous devrions pouvoir obtenir quelque chose », a expliqué le technicien nigérian, ajoutant qu’il avait peu d’informations sur les Galaxies.