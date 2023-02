CHAN 2023: « on veut remporter cette finale », Pape Thiaw avant Algérie-Sénégal

Le sélectionneur de l’équipe locale du Sénégal, Pape Thiaw, a assuré que ses hommes sont déterminés à ramener au pays le trophée du CHAN 2023, alors que les Lions de la Téranga affrontent l’Algérie ce samedi en finale.

Le Sénégal affronte l’Algérie ce samedi, au stade Nelson Mandela à Alger. Un choc entre les deux équipes comptant pour la finale du CHAN 2023. Invaincus depuis le début du tournoi avec une démonstration de force face au Niger (5-0) en demi-finale, les Fennecs partent favoris face aux Lions de la Téranga qui ont difficilement écarté Madagascar (1-0).

A 24 heures de ce duel tant attendu, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a animé une conférence de presse. D’entrée, le technicien a reconnu que cette finale contre le pays hôte ne sera pas une partie de plaisir pour ses hommes mais assure que les siens sont déterminés à la gagner.

«On jouera face à une très belle équipe algérienne dans une ambiance merveilleuse. On fera tous pour remporter ce trophée. C’est notre objectif. On s’est bien préparé sur tous les plans. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter», a expliqué Pape Thiaw.

Le coach des Lions s’est aussi prononcé sur le jeu de son adversaire qui selon lui, est basé beaucoup plus sur le collectif: «L’Algérie, c’est plus le collectif que les individualités. Les algériens sont bons dans la transition et dans les balles arrêtées. Il faut rester vigilants». Et avec une équipe qui balaie tout sur son passage depuis le début du tournoi, les Sénégalais vont devoir se surpasser pour tirer leur épingle du jeu, eux qui n’ont jusqu’ici pas vraiment convaincu.