CHAN 2023: l’Algérie s’impose contre la Lybie en ouverture

Pays hôte du CHAN 2023, l’Algérie a réussi son entrée en lice ce vendredi soir, en battant la Libye (1-0) lors du match d’ouverture.

La 7è édition du Championnat d’Afrique des nations débutait ce vendredi soir, avec un match palpitant entre l’Algérie, pays hôte, et la Libye dans un Stade Nelson Mandela flambant neuf et acquis à la cause des locaux. Dans une rencontre plutôt fermée, les hommes de Madjid Bougherra se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Les Fennecs A’ débutaient la rencontre en patron, sans pour autant se montrer dangereux. Ils se procuraient bien quelques occasions, mais ne sont pas montrés assez adroit pour tromper la vigilance du gardien adverse. La meilleure occasion de ce premier acte était même pour les Libyens, mais la tête d’Abbasi passait juste au-dessus du but de Guendouz. A la pause, le score était nul et vierge.

Au retour des vestiaires, l’Algérie passait l’accélérateur et parvenait à trouver l’ouverture du score juste avant l’heure de jeu. Aimen Mahious obtenait un penalty qu’il transformait lui-même (1-0, 57è). Dans la foulée, le buteur du soir cédait sa place sur blessure. Après cet épisode, les deux équipes réussissaient à se procurer quelques occasions, mais le score n’évoluait plus avant le coup de sifflet final.

Le pénalty transformé par Mahious à contre pied du gardien libyen ! ⚽️🇩🇿pic.twitter.com/vNg2QqSa3j — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 13, 2023

La Libye réussit donc son entrée dans ce CHAN 2023 et prend la tête du groupe A. Les Fennecs A’ devront tout de même améliorer leur niveau de jeu face à l’Ethiopie mardi prochain, lors de la deuxième journée de la compétition. De son côté, la Libye va tenter de se relancer contre le Mozambique.