CHAN 2023: l’Algérie écarte la Côte d’ivoire et file en demi-finale

L’Algérie a arraché sa qualification pour les demi-finales du CHAN 2023 après sa victoire face à la Côte d’Ivoire (1-0) ce vendredi, à Alger.

Hôte du tournoi, l’Algérie va disputer les demi-finales du CHAN 2023. Les Fennecs locaux ont validé leur ticket pour le carré d’as après leur victoire face à la Côte d’Ivoire, ce vendredi. Opposés en effet aux Éléphants dans un match comptant pour les quarts de finale, les Renards du désert se sont imposés sur le score de 1-0.

Dans un match assez animé, les deux équipes ont manqué de précision dans les derniers gestes. Plus entreprenants, les Algériens se sont procurés en début de rencontre deux grosses occasions avec une tête de Draoui expédiée sur l’extérieur du poteau puis une tête de Mahious détournée in extremis par Ayayi et dégagé en catastrophe sur le poteau par Souleymane Coulibaly.

Loin d’être des spectateurs, les Ivoiriens répondaient dans la foulée, à l »image de ce coup franc de Salifou Diarrassouba qui manquait d’être repris d’un rien à bout portant.

De retour de la pause, le match va s’emballer avec des occasions de part et d’autres. Dans ce rythme frénétique, ce sont les Algériens qui dictaient la cadence avec plusieurs descente infructueuse dans le camp ivoirien.

Des assauts répétés qui ont fini par payer quand les Fennecs obtiennent un penalty dans les dernières minutes de la partie suite à un tacle non maîtrise de Siahoune sur Aimen Mahious dans la surface ivoirienne.

Une sentence exécutée par l’attaquant de l’USM Alger qui crucifia le portier adverse pour la plus grande joie du stade Nelson Mandela. Les Algériens affronteront en demi-finale, le vainqueur de l’autre quart de finale entre le Sénégal et la Mauritanie. Un match prévu ce vendredi soir à 20 heures (GMT+1) au stade Annaba.

L’explosion de joie au stade après le but de Mahious 🔥🔥🔥pic.twitter.com/ElVJrowkvz — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) January 27, 2023