CHAN 2023: la Côte d’Ivoire et la RDC dos à dos

La Côte d’Ivoire et la République Démocratique du Congo se sont séparées sur un nul (0-0) ce mercredi, en 2è journée du groupe B du CHAN 2023.

La deuxième journée du groupe B du CHAN 2023 mettait aux prises ce mercredi la Côte d’Ivoire à la RDC. Un match décisif pour les deux équipes en quête de leur première victoire dans ce tournoi, qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie.

Favoris avant le coup d’envoi (au moins sur le papier), les Congolais ont été les premiers à se montrer dangereux. Bien servi sur un centre de Boka, Kabwe a manqué son contrôle. Quelques minutes plus tard, c’est autour de Makusu de s’illustrer avec un tir sur le gardien adverse. Deux grosses occasions ratées par les Léopards qui n’avaient pas tardé à subir le contre coup. Sylla disposait de trois balles de but, mais il frappait à côté, butait sur Baggio puis trouvait le poteau. Des maladresses de part et d’autres qui ont laissé le marquoir vierge à la pause.

La seconde période aura été à l’image du premier acte avec plusieurs occasions créées par les deux équipes. Zougrana, légèrement excentré, envoyait son missile dans le petit filet, tandis que Siahoune manquait sa reprise à bout portant. Côté congolais, Mpanzu a vu sa lourde frappe renvoyée par le poteau avant d’être captée par le gardien ivoirien. Score final: 0-0.

Tout se jouera donc lors de la troisième et dernière journée pour les deux formations. La RDC sera opposée au Sénégal, tandis que la Côte d’ivoire cherchera sa qualification pour les quarts de finale contre l’Ouganda.

A noter que les Lions locaux de la Téranga et les Cranes s’affrontent ce soir (20 heures GMT+1) dans l’autre affiche de cette deuxième journée. Victorieux des Ivoiriens (1-0) lors de la première journée, les Sénégalais accéderont au second tour en cas de victoire.