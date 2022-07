CHAN 2023-Bénin (Q): double mauvaise nouvelle pour Moussa Latoundji avant le choc contre le Ghana

Le Bénin va défier le Ghana en fin juillet prochain, dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Une rencontre décisive pour les Écureuils qui vont faire sans deux de leurs cadres, forfaits pour le match.

En stage de préparation à Cotonou, le Bénin lance en fin juillet prochain les éliminatoires du CHAN 2023. Les Écureuils locaux croiseront le fer avec le Ghana dans une rencontre décisive pour la qualification. Un choc que va disputer l’équipe béninoise avec un effectif diminué.

En effet, les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji seront privés de deux de leurs colosses pour ce match. Le technicien béninois va en fait faire sans les services du gardien de but, Guillaume Agbegninou, et du redoutable défenseur, Jean Ogouchi, blessés lors du match amical Bénin vs Congo (0-1) et donc forfaits pour le duel contre les Black Starlettes.

Pour rappel, la sélection béninoise dispute fin juillet prochain les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Un tournoi réservé aux joueurs qui évoluent dans un club de leur pays. Locataires de la zone ouest B, les Écureuils locaux vont affronter le Ghana en ouverture, et s’ils réussissent à éliminer les Blacks Stars, joueront leur qualification face au Nigéria.

Le match aller des éliminatoires aura lieu dans la période du 22 au 24 Juillet et le match retour une semaine plus tard (29-31 juillet). A noter que pour cette édition, 18 équipes participeront au prochain tournoi final qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Ce qui signifie que les trois premiers de chaque zone valideront leur billet pour le voyage en terre algérienne. La précédente édition avait eu lieu en janvier/février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.