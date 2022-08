Championnat du monde de pétanque au Bénin: le tournoi reporté à septembre 2023

En raison du retard dans la livraison du boulodrome devant abriter le tournoi (qui n’est toujours pas achevé), la 50è édition du championnat du monde de pétanque a été reportée en septembre 2023 au Bénin, a annoncé le président de la CASB, Idrissou Ibrahima.

Les spécialistes des sports boules vont devoir prendre leur mal en patience. La 50è édition du championnat du monde de pétanque ne se tiendra finalement plus cette année. Prévu pour décembre 2022 au Bénin, le tournoi a été reporté à septembre 2023. Un report dû notamment au retard dans la livraison du boulodrome devant abriter la compétition. L’annonce a été faite samedi dernier par le président de la Confédération africaine des sports boules (CASB), Idrissou Ibrahima.

«(….) Après moult explications du Président Claude Azéma qui a su exposer à ses pairs de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal que nous sommes décidés et surtout après quelques jeux de couloir diplomatique qui ont duré plus de 6 heures d’horloge dus aux diverses résistances, il a été décidé et cela à l’unanimité des membres du Comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal que la 50ème édition du championnat mondial de pétanque aura lieu à Cotonou en septembre 2023 dans la première quinzaine, à condition que le boulodrome soit prêt pour l’accueillir », a déclaré le boss de la CASB à une chaine locale.

Selon le président de la Confédération africaine des sports boules, cette décision est définitive et regroupera en terre béninoise des boulistes en triplettes, en doublettes, en mixtes et tirs de précision issus de 50 nations. A noter qu’au plan mondial, le Bénin occupe le 19è rang avec trois médailles notamment deux en argent et une en bronze.

L’équipe nationale a remporté la 49è édition de la coupe du monde des nations de pétanque en Espagne en novembre 2021. De son côté, le gouvernement entend construire un boulodrome de norme internationale pour accueillir le Mondial de pétanque. Mais depuis, le joyau n’est toujours pas achevé.