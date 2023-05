Championnat du monde de boxe: le message de Poutine aux boxeurs russes

-Publicité-

Le président russe, Vladimir Poutine, a adressé ses félicitations à ses compatriotes, Muslim Gadzhimagomedov et Sharabutdin Ataev, qui ont remporté la médaille d’or aux Championnats du monde de boxe masculine à Tachkent en Ouzbékistan.

L’hymne national russe a également retenti à Tachkent en Ouzbékistan où se déroule le championnat du monde de boxe. Les russes Muslim Gadzhimagomedov et Sharabutdin Ataev ont en effet décroché l’or lors de cette compétition masculine.

Gadzhimagomedov a devancé la troisième tête de série italienne Aziz Abbes Mouhiidine 4-3 pour remporter la catégorie des poids lourds, tandis qu’Ataev a battu la tête de série Loren Alfonso d’Azerbaïdjan 4-1 pour remporter la catégorie des poids lourds.

Des exploits qui leur ont valu les félicitations du président russe, Vladimir Poutine. Dans un télégramme adressé à Gadzhimagomedov, publié par le Kremlin, le dirigeant de 70 ans a déclaré: « Cher musulman Gamzatovich ! Je vous félicite pour votre victoire à Tachkent. La détermination, la persévérance, la confiance en soi vous ont aidé à réussir, à remporter le titre de champion d’honneur pour la deuxième fois« .

« Et bien sûr, votre triomphe a donné des moments de joie et de fierté sincères à tous les fans de boxe russes. Je vous souhaite de nouvelles réalisations sportives et tout le meilleur. » Pendant ce temps, le télégramme adressé à Ataev, également publié par le Kremlin, disait : « Cher Sharabutdin Zairbekovich ! Veuillez accepter nos félicitations pour votre victoire aux Championnats du monde en Ouzbékistan. »

« Représentant brillant et talentueux de l’école nationale de boxe, dans un combat avec des adversaires sérieux, vous avez montré une volonté de fer, une technique perfectionnée et parfaitement fait face à la tâche, à juste titre grimpé sur la plus haute marche du podium. Je vous souhaite sincèrement un succès continu et tout le meilleur. »

Quatre autres boxeurs russes – Edmond Khudoyan, Dmitry Dvali, Vsevolod Shumkov et Imam Khataev – ont remporté des médailles de bronze. En octobre de l’année dernière, l’IBA a annoncé que les boxeurs russes et biélorusses pourraient concourir avec leurs symboles nationaux et sous leur propre drapeau.

La semaine dernière, le judoka russe Arman Adamian, en compétition neutre, a remporté l’or dans la catégorie masculine des moins de 100 kilogrammes aux Championnats du monde de judo à Doha, au Qatar.

Par la suite, Poutine l’a félicité pour son succès en disant qu’Adamian avait « confirmé de manière convaincante vos qualités de leadership, démontré votre caractère et votre volonté, et écrit une page brillante dans la chronique victorieuse de l’école nationale de judo. »

