« Chacun est libre de célébrer comme il le veut », Pedri sur l’affaire Vinicius

Dans un entretien accordé à Sport, le milieu offensif du FC Barcelone, Pedri Gonzalez, s’est exprimé sur la polémique liée à la célébration de buts de Vinicius. Et l’international espagnol a pris la défense du buteur du Real Madrid.

En rassemblement avec l’Espagne pour les rencontres de la Ligue des nations face à la Suisse et contre le Portugal, Pedri a accordé un long entretien au quotidien Sport. Le jeune milieu de terrain du Barça a d’abord évoqué la polémiqué liée à la célébration de but de l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Une affaire qui a fait grand bruit en Espagne avec le joueur madrilène attaqué par certains médias espagnols mais aussi défendu par des stars du foot dont Neymar, Pelé ou encore Alvaro Morata.

« Je dédie mes buts à mon père… Chacun peut fêter comme il veut« , a déclaré le jeune joueur de 19 ans, en défense du joueur merengue. Pedri a ensuite évoqué son cas personnel où il a fait preuve de maturité malgré son jeune âge. « Qu’est-ce que ça fait d’être un leader ? Je ne me considère pas comme un leader, j’essaie toujours de faire le travail. J’aime juste le football. Si vous aimez jouer, les choses se passent mieux ».

Le natif de Tenerife a également parlé de ses ambitions : « Le Ballon d’Or ? J’espère avoir la chance de le devenir mais c’est très compliqué. Il faut être le meilleur du monde, j’ai encore beaucoup à apprendre et à m’améliorer. » Enfin, le numéro 8 du Barça a évoqué le cas de son coéquipier Ansu Fati : « Ansu ? Il sait qu’il peut retrouver son meilleur niveau, il s’entraîne dur et il a les qualités pour jouer au Barça. Je lui dis toujours de rester calme et de travailler. »