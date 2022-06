Cette influenceuse vend la sueur de ses seins et gagne plus de 3 millions f CFA par jour

Après avoir gagné plus de 200000 $ ( près de 123 millions f CFA) en vendant des pots de pet aux fans, l’influenceuse Stéphanie Matto a eu une nouvelle idée lumineuse: vendre la transpiration qu’elle récolte au creux de ses seins. « Sentir et lécher ma sueur donne aux fans un sentiment de proximité avec ma poitrine », a-t-elle expliqué.

L’arrivée de l’été est une grande opportunité d’affaires pour l’ancienne candidate de télé-réalité américaine, Stéphanie Matto. En effet, après avoir fait fortune en vendant des bocaux remplis de ses pets, l’influenceuse et star de la télé-réalité (90 Day Fiancé) a créé un autre business pour le moins saugrenu : la vente de la sueur de ses seins.

Ainsi, plus le thermomètre grimpe, plus l’Américaine de 31 ans peut remplir des flacons de la sueur de ses seins. « Je suis comme un érable, se targue-t-elle dans une interview accordée au New York Post. Je m’assieds là et je recueille ma sève exactement comme lui. »

5000 dollars par jour ( près de 3 millions f CFA). C’est la somme astronomique que l’influenceuse est capable d’amasser en cas de fortes chaleurs. Prix de l’unité vendue sur Unfiltrd, le site pour adultes qu’elle a créé en 2021? 500 dollars ( près de 300 000 f CFA). «J’ai de très beaux seins, explique la jeune femme. Sentir et lécher ma sueur donne aux fans un sentiment de proximité avec ma poitrine.»

La starlette n’en est pas à son premier coup d’essai. Elle avait déjà créé le buzz l’année passée en vendant ses gaz dans des bocaux, amassant, selon elle, la modique somme de 50 000 dollars ( près de 30 millions f CFA) par semaine.