« Cette fois, le droit était du côté des plus faibles », Alassane Tigri sur la décision de la Cour

La décision rendue ce jeudi 17 Novembre par la Cour constitutionnelle suite à un recours des démocrates suscite assez de commentaires. Pour l’ancien ministre Alassane Tigri, un des responsables du parti, le droit a été cette fois-ci du côté des plus faibles.

La Cour constitutionnelle a rendu ce jeudi 17 Novembre une décision qui a surpris plus d’un. Elle a rendu une décision en faveur des démocrates (un parti d’opposition au pouvoir en place) dans un contentieux qui le lie à l’administration fiscale.

L’ancien ministre Alassane Tigri, un des responsables du parti « Les Démocrates », a donné également son avis suite la décision de la haute juridiction. Pour cette personnalité politique de l’opposition, cette fois-ci, le « droit était du côté des plus faibles« . Pour lui, il n’y a plus aucun obstacle sur la route de son parti: « Le parti Les Démocrates est fondé désormais à aller aux législatives du 08 janvier 2023« , se réjouit l’acteur politique qui affirme que le droit a été dit.

Tout compte fait, les Démocrates seront bel et bien dans la course aux élections législatives de 2023. Car en effet, la Cena avait affirmé que les Démocrates ont satisfait à ses observations et que la seule chose qui invalidait leur candidature, c’était ces 4 quitus fiscaux manquants.

Cet obstacle est désormais enlevé car dans sa décision, la cour constitutionnelle a ordonné à la commission électorale nationale autonome (CENA) de prendre en compte la dernière liste introduite par le parti.