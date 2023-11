« C’était mon rêve d’enfant de jouer pour le PSG », Randal Kolo Muani avant le choc contre l’AC Milan

-Publicité-

L’attaquant international français, Randal Kolo Muani, a révélé qu’il rêvait de jouer pour le PSG lorsqu’il était enfant, se délectant de sa capacité à réaliser ce rêve.

Le Bondynois a connu une saison 2022/23 productive à Francfort où il a marqué 23 buts et délivré 17 passes décisives en 46 matches, avant de rejoindre le PSG pour un contrat d’une valeur de 95 millions d’euros. « Vous jouez pour le PSG ? C’était un rêve d’enfance que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi, c’est juste une fierté de porter ce maillot et surtout d’être Français », a-t-il confié avant le match contre l’AC Milan en Ligue des champions.

« C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le PSG… Pour moi, c’est juste un rêve. Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, pour me développer. Je continue simplement à en profiter« , a-t-il ajouté. Cette saison, Randal Kolo Muani a marqué trois buts en 10 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG.