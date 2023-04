« C’était mon mari de nuit »,Yasmine Reda fait des révélations sur ses relations avec DJ Arafat

La chroniqueuse ivoirienne Yasmine Reda qui est connue pour n’avoir pas sa langue dans sa poche vient encore de faire des révélations. Elle a en effet levé un coin de voile sur ses relations avec le regretté DJ Arafat. Elle l’a fait savoir au cours de l’émission « Les femmes d’ici », de NCI le mercredi 12 avril 2023.

L’émission « Les femmes d’ici » du mercredi 12 avril, a abordé plusieurs sujets sur l’actualité ivoirienne. Il était notamment question de parler d’: « Un sans tabou qui en dira long… ». Et les invités du jour, Sarah Liz et Museba, toutes deux artistes-chanteuses, se sont exprimées sur leur idole dans le milieu de la musique et du septième art.

Quant à la chroniqueuse Yasmine Reda, qui est déjà connue par les internautes pour ses sorties, elle a laissé entendre : « J’ai été fan d’un artiste en Côte d’Ivoire, au point où je rêvais que c’était mon mari de nuit. Le yorobo, j’ai beaucoup aimé Arafat. Le jour où il est décédé, j’ai pleuré, on dirait mon enfant. J’aimais tout en lui, c’est vrai tout le monde disait qu’il faisait du bruit mais moi j’aimais sa résilience. Il voulait toujours être premier. Il avait quelque chose en lui qui me plaisait ».

- Publicité-

Pour rappel, l’émission « Les femmes d’ici » diffusée du lundi au vendredi sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne est beaucoup suivie par les téléspectateurs tous les après-midi. Au cours de ladite émission, la présentatrice Kadhy Touré et ses trois chroniqueuses, à savoir Aurélie Eliam, Deeja et Yasmine Reda, sont sans tabou.

Articles similaires