« C’était l’un de nos pires matchs au Qatar », Messi sur la défaite face à l’Arabie Saoudite

Dans son entretien exclusif au journal local Olé, Lionel Messi est revenu sur la cinglante défaite face à l’Arabie Saoudite (2-1) au Mondial 2022. Et l’Argentin a reconnu craindre le pire après ce faux pas de l’Albicélste.

Lionel Messi et l’Argentine ont décroché, le 18 décembre dernier, leur troisième sacre en Coupe du monde. L’Abicéleste a en effet remporté le Graal après notamment sa victoire en finale face à la France de Kylian Mbappé. Un exploit des Argentins qui ont réalisé une grande compétition surtout à partir des phases à élimination directe.

Et pourtant, rien ne présageait un tel dénouement, au moins après la sortie ratée des Argentins pour leur entrée dans la compétition. Les hommes de Lionel Scaloni s’étaient en effet fait battre par l’Arabie Saoudite qui s’était imposé sur le score de 2-1. Un coup de froid sur l’Argentine et son capitaine qui avait craint le pire pour les siens pour le reste du tournoi.

« J’avais très peur parce que le match ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais toute la force du groupe s’est montrée après le match qu’on a gagné contre le Mexique, tout s’est renforcé. Contre l’Arabie, c’était l’un de nos pires matchs », a-t-il révélé dans un entretien accordé au journal local Olé.

Un faux pas heureusement sans grande conséquence pour l’Argentine qui a fini deuxième du groupe C, victorieuse du Mexique (2-0) et de la Pologne (2-0). La suite, on la connait tous.