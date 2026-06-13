«C’était le bon moment», Dembélé ne regrette pas son départ du Barça

Passé par le Barça entre 2017 et 2023, Ousmane Dembélé estime avoir pris la bonne décision en rejoignant le PSG. L’international français assure que ce changement lui a permis de franchir un cap, tant sur le plan sportif que dans la gestion de sa condition physique.

Ousmane Dembélé est revenu sur l’un des tournants majeurs de sa carrière : son départ du FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L’attaquant français estime aujourd’hui avoir fait le bon choix en quittant la Catalogne pour relever un nouveau défi dans la capitale française. Arrivé au Barça en 2017, Dembélé a porté les couleurs blaugranas pendant six saisons. Malgré son immense potentiel, son passage en Espagne a été marqué par de nombreuses blessures qui ont freiné sa progression. L’international français a néanmoins disputé 185 rencontres sous le maillot catalan, pour un total de 40 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Interrogé par Marca sur sa décision de rejoindre le PSG, le joueur de 29 ans a affirmé n’avoir aucun regret. « Oui, je pense que c’était la bonne décision. Dans mon cas, le moment était venu de quitter le club. Pourtant, j’étais très attaché au Barça, un club que je supporte depuis mon enfance », a-t-il expliqué. Dembélé a également souligné l’importance du rôle joué par Luis Enrique dans son choix de carrière. « Il était important pour moi de signer au Paris Saint-Germain. J’ai échangé avec Luis Enrique, qui me suivait depuis longtemps et que je connais très bien. J’ai aussi discuté avec le président et le directeur sportif du club. »

L’ancien joueur du Borussia Dortmund estime avoir franchi un cap depuis son arrivée à Paris, notamment grâce à une meilleure gestion physique. « Mes débuts en Espagne ont été compliqués à cause des blessures. Aujourd’hui, j’ai davantage d’expérience et je comprends beaucoup mieux mon corps. Cela m’a énormément aidé. Je bénéficie également du travail de Luis Enrique et de son staff, qui savent parfaitement comment me gérer », a-t-il conclu. Désormais épanoui au PSG, Dembélé semble avoir trouvé la stabilité qui lui a parfois manqué lors de son aventure barcelonaise.





