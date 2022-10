« C’est une trahison »: en colère, Mula réagit aux révélations de l’artiste burkinabé Malick Lion

Mula n’est pas du tout contente de l’artiste burkinabé Malick Lion qui a récemment fait de croustillantes révélations sur leur relation. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse a condamné l’acte posé par ce dernier lors de son passage sur le plateau de showbuzz de la NCI ce mercredi.

Invité sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 il y a quelques jours, l’artiste et chorégraphe burkinabé Malick Lion, s’est ouvertement exprimé sur la nature de sa relation avec la chanteuse ivoirienne Mula.

« Mula on se connaît depuis à peu près quatre ans. Oui effectivement on a eu une histoire. Notre relation a battu de l’aile parce que je suis parti un moment. J’ai vécu ici deux ans mais je suis retourné au Burkina et il y a eu covid, il y a eu la fermeture des frontières donc les conditions n’étaient pas vraiment réunies pour que ça marche », a-t-il indiqué.

Cependant, ces révélations n’ont pas du tout plu à la chanteuse Mula. De passage sur le plateau de l’émission showbuzz ce mercredi, Mula n’a pas caché son regret face à l’acte posé par le chanteur burkinabè. « Ce n’est pas quelque chose que je veux dire sur un plateau de télé. C’est ma vie privée. On va dire c’est quelqu’un que je connais. Je reste sur ça. Je ne sais pas ce qu’il a calculé pour aller dire ça« , a-t-elle déploré.

Très affectée, Mula est allée loin en qualifiant l’acte posé par son ex amoureux de trahison. « Moi dans ma façon de travailler, si depuis vous m’avez observé, s’il y’a une chose à laquelle je tiens, c’est qu’on me respecte pour ce par quoi je suis arrivée dans ce milieu, mon travail. Je n’ai jamais surfer sur ma vie privée. J’ai envie qu’on me respecte pour mon travail et pour rien d’autre. C’est de la pudeur. Je ne vais jamais permettre à quelqu’un outre que moi d’exprimer ce que je n’ai pas décidé à ma place. Je ne le permet à personne. Je me sens exposée. ça ne se fait pas, il n’aurait pas dû parler de moi. Ce qu’il a fait, pour moi c’est une trahison« , a conclu la chanteuse sur cette affaire.