« On a eu une histoire… », un artiste Burkinabé fait de croustillantes révélations sur Mula

Invité sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce mardi 25 octobre 2022, l’artiste et chorégraphe burkinabé Malick Lion a fait des confidences sur sa relation avec la chanteuse Ivoirienne Mula.

Actuellement en séjour en côte d’Ivoire dans le cadre de la promotion de son nouveau projet, l’artiste Malick Lion a été reçu sur la RTI3, précisément dans l’émission Peopl’Emik. Entre autres sujets abordés lors de cette entrevue, l’artiste qui fait la fierté du pays des hommes intègres a été amené à se prononcer sur les nombreuses rumeurs qui circulent autour de sa liaison avec l’interprète de Paradis sur terre.

Interrogé sur la nature de sa relation avec la chanteuse Mula, le leader de la musique urbaine Burkinabé n’a pas fait dans la dentelle. « Mula on se connaît depuis à peu près quatre ans. Oui effectivement on a eu une histoire. Notre relation a battu de l’aile parce que je suis parti un moment. J’ai vécu ici deux ans mais je suis retourné au Burkina et il y a eu covid, il y a eu la fermeture des frontières donc les conditions n’étaient pas vraiment réunies pour que ça marche », a-t-il indiqué.

A la question de se savoir ce qui lui plait chez Mula, Malick n’a pas tari d’éloge à l’endroit de la chanteuse. « C’est quelqu’un d’exceptionnel. C’est une très bonne personne c’est quelqu’un qui a un vécu, c’est quelqu’un qui se bat donc on se ressemble beaucoup sur ce point là. On se soutient beaucoup on se parle beaucoup », a-t-il ajouté.

Cependant Malick Lion, a rassuré les animateurs du plateau qu’il garde toujours de très bons rapports avec la chanteuse de Paradis sur terre. « On a de très bon rapports. On est très proche, on a eu une relation. On s’entend très bien », avant d’ajouter qu’il préfère ne pas aller loin face à l’insistance des animateurs.