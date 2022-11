« C’est une histoire vécue », Rémy Adan se confie sur son hit « Le goût de ça »

Classé aujourd’hui dans le rang des artistes Ivoiriens les plus en vogue, Rémy Adan doit en partie son ascension au morceau « Le goût de ça » devenu un véritable tube. Plus d’un an après la sortie de ce titre à succès, l’artiste se confie sur sa source d’inspiration.

La carrière de l’artiste et chanteur Ivoirien Rémy Adan a pris un nouvel envol en 2021 suite à la sortie de son morceau « Le goût de ça », un titre devenu un véritable hit planétaire. Si la musique elle-même a d’abord suscité un engouement sans précédent auprès du public, le message que véhicule la chanson a également sans doute propulsé ce tube au sommet.

Invité pour une récente interview dans le cadre de la promotion de son prochain projet, l’homme surnommé le « Dadju ivoirien » est revenu sur l’histoire autour de son morceau à succès « Le goût de ça ». Rémy Adan a en effet expliqué qu’il s’agit d’un vrai vécu « L’histoire dans mon morceau « Le Goût de » est un fait vécu. « J’ai été un moment donné avec quelqu’un qui ne partageait pas la même ambition que moi, qui ne voyais pas forcément dans la même direction que moi et qui ne croyais pas en ce que j’espérais devenir, donc forcément ça fait mal« , a-t-il indiqué.

« Même quand tu as des amis ou même lorsque tu te lances dans la musique et tu te rends que les personnes qui étaient là sont en fait les mêmes dernières toi qui disent « Pufff lui là même sa musique va aller où » que ce soit en amitié, dans la famille et encore pire en amour, quand tu sais que tu partages ta vie, tu partages tes rêves avec cette personne forcément ça fait mal, c’est là où il y a la cassure« , a-t-il ajouté.

Parlant toujours de sa source d’inspiration, Rémy Adan a révélé que c’est sa maman qui lui a donné le déclique. « Dans cet intervalle de temps, je devais faire sortir une chanson et c’est ma mère qui m’a dit “ inspire-toi de ce que tu as vécu pour écrire ” parce que j’étais tellement touché que je ne savais même pas quoi composer, c’est ainsi que c’est parti. Il y avait certes un beau concept qu’on a ramené, un beau buzz autour mais la base, l’âme de cette chanson c’est du vécu« , a-t-il confié à nos confrères du média AffairageCi.