« C’est une haute trahison », Lolo beauté réagit au mariage de Roseline Layo

Alors que beaucoup la croyaient célibataire, l’auteur du tube “Donner nous un peu” et son Manager David Nianhou se sont dit « Oui » samedi dernier. Au lendemain de la cérémonie de mariage, Lolo Beauté a réagi à cette union dénonçant une haute trahison.

Lolo Beauté n’est pas contente du mariage de Roseline Layo célébré le samedi 1er août 2022. Pour la sœur du général Camille Makosso, cette union est une haute trahison. »… vous qui n’êtes pas dans notre FC célibataires et puis vous voulez forcément vous mettre-là, je n’ai pas aimé, oui, je n’ai pas aimé. Toi Roseline, ce n’est pas toi qui chantait avant-hier ici, genre tu n’es pas mariée…tu voulais nous blaguer nous les célibataires…’’, a-t-elle réagi.

A l’en croire, Roseline Layo a préféré frustrer les célibataires avec sa robe de mariage Juste dessinée par un célèbre stylise. « …et tu veux nous frustrer, genre ta robe, c’est une robe exceptionnelle, sortie de la planète mars, imitée mais jamais égalée, non ta robe-là, c’est sur mesure…’’, s’est-elle amusée à ajouter.

Roseline Layo, la révélation de la musique ivoirienne

Révélée au public grâce à son morceau « Donnez-nous un peu », devenu un véritable hit pour les célibataires, la vie privée de Roseline Layo a été très vite liée, par plusieurs internautes, à ce morceau. Pour mettre fin aux polémiques, la chanteuse s’est permise de prouver aux internautes qu’elle n’est plus un cœur à prendre en publiant une vidéo d’elle en compagnie de son homme.

« Il y a deux jours, j’ai posté la vidéo de mon mari et de moi…alors les gens ont dit que mon mari n’a pas porté d’alliance…le jour où on m’a dotée devant la nation, c’est là qu’on m’a dit veux-tu m’épouser et j’ai dit OUI et c’est normal que lui il n’ait pas encore sa bague parce que là on n’est pas encore mariés…’’, avait-elle déclaré sur le plateau de la 3.