« C’est une erreur impardonnable », un ancien du Real Madrid prend position pour le Barça

Interrogé dans l’émission El Chiringuito, sur les erreurs d’arbitrage survenue lors du choc entre l’Inter Milan et le FC Barcelone en Ligue des champions, l’ancien milieu du Real Madrid, Guti, a pris position pour le club catalan.

Mardi dernier, se déroulait le choc de la troisième journée de la Ligue des champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone au Giuseppe Meazza. Une rencontre qui s’est soldée par la victoire des italiens sur la plus petite des marges (1-0). Mais le match a été entaché par plusieurs décisions arbitrales très discutables qui ont créé la polémique.

D’abord, la VAR a refusé le but égalisateur de Pedri (69è) pour une main, discutable, d’Ansu Fati en amont de l’action. Autre exemple, le pénalty non accordé au FC Barcelone suite à une main assez évidente de Denzel Dumfries dans la surface dans le temps additionnel (90e+2).

Interrogé sur le sujet dans le cadre de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, l’ancien joueur du Real Madrid, Guti, a évoqué le penalty oublié pour les Catalans. « Le penalty non sifflé en faveur du Barça est une erreur impardonnable », a jugé l’Espagnol de 45 ans. Un avis tranché qui rejoint celui de Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports, juste après le choc de mardi dernier.

“Le gars dans le camion (arbitre VAR) n’a pas appelé l’arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a mais mon fils aurait pu voir qu’il y avait main. Il l’aurait vu. Il l’a vu, il m’a envoyé un message pour me dire ‘il y a main’. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir? S’il te plaît! Cela arrive mais il a eu tort”, avait-il déclaré.

Pour rappel, selon les informations de AS, la direction Catalane avait songé à déposer une plainte auprès de l’UEFA contre l’arbitrage de la rencontre. Mais Sport expliquait ce mercredi soir que le board du Barça s’est ravisé. Il estimerait qu’il y a d’autres manières d’exprimer le mécontentement du club.