« C’est une chose terrible », Erik ten Hag rend hommage à Sébastien Haller

Après la victoire de Manchester United contre Crystal Palace (3-1) en amical ce mardi, l’entraîneur Erik ten Hag a rendu hommage à son ancien buteur, Sébastien Haller, atteint d’un cancer du testicule.

«Sébastien Haller a dû quitter le camp d’entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller», a annoncé Dortmund ce lundi soir au sujet de sa nouvelle recrue. Depuis, les messages de soutien pullulent à l’endroit de l’international Ivoirien.

Ce mardi, c’est son ancien entraîneur Erik ten Hag, aujourd’hui du côté de Manchester United, qui a tenu à lui rendre hommage. «C’est une chose terrible. J’ai une relation fantastique avec lui, c’est mon ami, il a été mon attaquant pendant plusieurs années à Utrecht et à l’Ajax et c’est une nouvelle dévastatrice. Je suis d’enracinement pour lui et sa famille et j’espère qu’il se remettra dès que possible», a mentionné l’entraîneur néerlandais.

Plus tôt dans la journée de ce mardi, Sébastien Haller a posté un message de remerciement à l’endroit de tous ceux qui ont eu une pensée pour lui. “Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. J’ai été très ému de voir ces belles réactions et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort”, a écrit le buteur de 28 ans sur Twitter, qui va devoir observer une période de soins et de repos.